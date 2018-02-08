日本去年度經常帳盈餘達21.87兆日圓 創金融危機以來新高

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，日本 2017 年 12 月份經常帳收支呈現盈餘局面，2017 年全年度貿易收支也出現盈餘，金額還創下全球金融危機以來的最大年度盈餘。日本財務省公佈的 12 月國際收支初值顯示，反映日本與海外的貨物、服務和投資交易情況的經常項目盈餘為 7,972 億日圓。



此前彭博調訪經濟專家得出的預估中值為盈餘 10,569 億日圓。11 月份數據為盈餘 13,473 億日圓。



累計 2017 年全年度，日本經常帳收支出現金額 21.87 兆日圓的盈餘，創下 2007 年盈餘 25 兆日圓以來的新高。



海外投資以及分紅持續支持日本經常帳，而日本經常帳自 2014 年 7 月以來就持續呈現盈餘局面。同時，疲軟的日圓匯價也協助出口競爭力，提振企業獲利並支持日本出現 1990 年年代中期以來最長一波經濟擴張期。



東海東京研究中心首席經濟專家 Hiroaki Muto 在數據發布前表示，最大部分來自於收入帳戶，海外地區、尤其是美國地區的利率較高，結果導致利息與分紅收入上揚。



Hiroaki Muto 指出，全球經濟擴張將會持續，因此整體經常帳也將持續成長。不過，今年的增長表現可能會稍微放緩。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』