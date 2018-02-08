英央行會議前瞻：本月估利率不變 但脫歐前能否升息就看這件事

外界預期，英國央行 (BOE) 週四會宣布升息的日子近了，因為英國脫歐前的最後一年，經濟成長較預期快速。

去年 11 月 BOE 啟動十年多來首次升息，調升基準利率 1 碼，從 0.25% 升到 0.5%，以緩和物價上漲帶給英國家庭的壓力。

英國這全球第六大經濟體卻較全球強勁成長的趨勢落後，主要係因通膨上升，加上公投以來企業信心下降所致。但英國經濟表現已優於脫歐公投當時多數經濟學家的預期，2017 年結束時也較 BOE 預期好，因此 BOE 計畫逐步縮減刺激措施的緊急水準 (QE)。

目前市場預期，週四 BOE 會議將維持利率不變，因為 BOE 還在衡量 11 月升息後對經濟的影響，但市場分析師直言，雖然 BOE 本月估計不會升息，可是若下月英國與歐盟達成過渡性質的新貿易協議，那麼 BOE 即很可能在「脫歐前」再度出手升息。

投資者比較關注 9 位利率決策成員是否有人會投下升息票，因為這可判斷 5 月升息的可能性高低，5 月會議時 BOE 預計會上修其經濟預期，這也是投資者焦點。

投資者目前估計 5 月升息的可能性為 50%，部分經濟學家估計英國今年就會升息 2 次，這與 BOE 去年 11 月示意未來三年升息兩次的立場完全不同。

英國央行長 Mark Carney 和其他貨幣政策委員會成員 (MPC) 無法控制的一大因素是，英國與歐盟能否談成新貿易協議。英國首相梅伊 (Theresa May) 希望在下個月達成過渡協議，確保英國可以在 2019 年 3 月脫歐後持續進入歐盟市場 2 年。

瑞銀固定收益策略師 John Wraith 表示，「儘管 MPC 因為政治敏感而不會明確表態，但我們預期他們 5 月的決定會完全取決於是否達成並簽署這項過渡協議。」

他認為，5 月過後 BOE 不太可能升息，因為不久後倫敦和布魯塞爾就會在長期關係上角力競爭，讓經濟備受壓力。