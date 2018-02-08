中國鋁業(601600-CN)重組事項被問詢 要求披露标的增收不增利合理性

中國鋁業(601600-CN)2月7日晚公告，收到上海證券交易所發來的問詢函，上交所就公司發行股份購買資産暨關聯交易預案信息披露相關事項提出了問詢。

預案披露，本次重組的标的資産包頭鋁業、中鋁山東、中鋁礦業、中州鋁業原為上市公司全資子公司。2017年12月，本次重組的交易對方通過現金增資或債轉股方式取得上述标的資産部分股權。問詢函要求公司補充披露：标的資産獲得增資現金的具體用途;華融瑞通、招平投資、中國信達、中銀金融用于出資的債權形成原因，是否均屬于銀行債權;本次重組是否符合市場化債轉股的相關政策規定。

預案披露，包頭鋁業2016年實現營業收入64.67億元，實現淨利潤7.95億元，2017年營業收入大幅增長至104.19億元，但淨利潤下降至6.5億元，增收不增利。問詢函要求補充披露：結合原材料氧化鋁價格變動、電解鋁銷售價格變動、行業發展趨勢、标的資産經營情況等進一步說明營業收入上升而淨利潤下滑的原因及合理性。

預案披露，中鋁山東2016年實現營業收入59.90億元，實現淨利潤3.54億元，2017年營業收入大幅增長至84.02億元，但淨利潤小幅下降至3.22億元。問詢函要求公司結合報告期内主要産品及原材料價格波動、研發費用等情況，說明淨利潤下滑的原因及合理性。

預案披露，本次重組8名交易對方均與上市公司在标的資産層面構成一緻行動關系。問詢函要求公司補充披露：交易各方是否簽訂一緻行動協議;交易對方與上市公司一緻行動關系的運作機制及保障各方履約的具體措施，能否保證上市公司擁有對标的資産的實際控制權。

來源：中國證券報

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