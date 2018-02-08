分析員﹕港股料高開 31200點成阻力

美國股市走勢繼續波動，港股在美預託證券(ADR)表現個別，惟市場人士相信今日大市可以高開，惟31200點會成為後市阻力。

道瓊斯指數收市報24893點，跌19點或0.1%，標準普爾指數收市報2681點，跌13點或0.5%，納斯達克指數收市報7052點，跌64點或0.9%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7279點，升138點或1.9%，德國DAX指數收市報12590點，升198點或1.6%，法國CAC指數收市報5256點，升94點或1.8%。

港股在美預託證券(ADR)走勢個別，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報80.9元，較本港收市價高1.1%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報77.18元，較本港收市價高0.04%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.46元，較本港收市價低2.2%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.31元，較本港收市價低1.2%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.76元，較本港收市價低1.3%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會高開，惟相信31200點會成為後市阻力。

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