A股最新動態市盈率降至18.63倍 創業板降至42.08倍

據證券日報消息，1月29日以來，大盤開啓一輪調整行情，8個交易日，滬指累計下跌6.99%。随着市場近期的連續調整，滬深兩市的估值也持續回落，截至昨日，全部A股整體最新動態市盈率為18.63倍，高成長性股紮堆的創業板整體最新動態市盈率為42.08倍，相較1月29日時的20.26倍、48.22倍出現明顯下滑。而較2015年6月12日5178.19點高點時A股整體市盈率為26.88倍，創業板整體109.56倍的市盈率，估值出現大幅回歸至底部區域，較低的估值有望成為市場資金入市的重要原因。

個股方面，除市盈率整體處于低位的銀行股外，華聯控股、新湖中寶、商業城、天地源、大連友誼、長安汽車、浦發銀行、佛山照明、迪馬股份、東湖高新、八一鋼鐵、麗珠集團和健康元等個股估值優勢十分明顯，均在10倍以下。

值得注意的是，在成長性較高的創業板成份股中，有297隻個股最新動態市盈率低于創業板整體估值水平，其中20隻個股估值低于創業板整體估值的50%以上，估值優勢十分明顯，在上述20隻個股中，永利股份、聯建光電、東方日升、堅瑞沃能、美晨生態、中金環境、新文化和蘇交科等8隻個股2017年年報業績均預喜，在績優、低估值的雙重優勢下，未來估值提升空間將更高。

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