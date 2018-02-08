美股盤中─道瓊早場跌127點 隨後反彈上漲逾300點 持續波動走勢

美國股市週三在震盪交易中，走高。華爾街可望擴大昨日的大幅漲勢。

道瓊工業平均指數開盤下跌 127 點，而後則反彈上漲逾 300 點。盤前交易中，指數期貨大幅下跌，道瓊指數期貨一度大跌達 300 點。

台北時間 00:24

道瓊工業平均指數上漲 302.01 點或 1.21% 至 25214.78。

Nasdaq 指數上漲 38.66 點或 0.54% 至 7154.53。

S&P 500 指數上漲 25.29 點或 0.94% 至 2720.43。

前三個交易日，美國股市大幅波動。擔憂通貨膨脹上升將促使利率走高，為股市帶來壓力。交易員並指出，電腦程式交易及基金使用槓桿交易，亦為近來股市波動的原因。

摩根士丹利銀行分析師 Ruchir Sharma 說，預期這波多頭市場正在形成頭部。過去 12 至 18 個月，三項因素 -- 包括全球經濟成長優於預期，通貨膨脹較預期疲弱，及寬鬆的貨幣政策 -- 推升了股市大漲。現在，這三項因素將反轉成利空。

上週五，美國公布就業報告強勁，促使利率走高，道瓊與 S&P 500 創下二年來最差單週表現。週一，華爾街跌勢加速，道瓊狂跌 1175 點。週二，道瓊震盪範圍達 1167.5 點，終場收高 567 點。

但儘管週二大幅收高，上週五以來，道瓊仍下跌了 4.4%。S&P 500 與 Nasdaq 亦分別下跌了 4.4% 與 3.8%。

CBOE 波動指數 -- 市場的恐懼指標 -- 本週亦大幅波動。週一，該指數由 17.34 上漲至 37.32，漲幅逾一倍。週二，該指數觸及 50，收盤報 29.98。週三，該指數報 27.1。

分析師說，波動指數大幅上升，顯示華爾街可能出了大問題。程式交易與槓桿交易亦可能造成走勢誇大。

達拉斯 Fed 銀行總裁 Robert Kaplan 在德國說，美國工資上升，未必會推升通貨膨脹。他的談話與市場觀點不同，市場認為美國工資成長幅度創九年最高，可能推升通貨膨脹，聯準會 (Fed) 可能緊縮政策。

投資人亦注意華盛頓，眾院通過短期支出法案，不僅支持 2018 年國防支出，還提供政府資金，可供再運作六週。