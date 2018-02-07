上曜建設去年轉虧為盈 財報出爐EPS 3.17元

上曜建設 (1316-TW) 在台南「湖美帝堡」建案的完工交屋挹注之下，去年轉虧為盈，該公司今 (7) 日公布去年全年財報，稅後純益為 3.26 億元，每股純益為 3.17 元。上曜指出，「湖美帝堡」交屋入帳將在今年持續挹注營運。

上曜建設 1 月營收為 1.73 億元，月減 80.96%，年增 2.82 倍。

上曜 2017 年營收 21.6 億元，年增 2.75 倍，稅後純益 3.26 億元，較去年轉虧為盈，每股純益為 3.17 元。

近年上曜逐步將營運重心放在建案與土地開發，在台南推出超高大樓型的「湖美帝堡」、「帝璟」等豪宅建案，創造出在台南每坪逾 40 萬元的成交新高價，拉升建案毛利率至近 40% 的獲利表現。

上曜在未來 3 年總推案量體預估逾 80 億元，該公司興建中的「雲謙」與「觀海樓」兩建案，將於 2018 年下半年完工銷售。繼「湖美帝堡」後的豪宅新指標大樓型建案「湖美帝璟」與「帝凡內」均分別進入預售期，二大推案銷售成績符合預期，將陸續於 2019 年完工交屋入帳。「梅菲爾」新建案預計於 2018 年春節後正式推出，2020 年底前可望完工。

上曜董事長張祐銘表示，因建案陸續完工進帳，帳上現金累積增加中，目前積極於台南等地找尋合適土地購買，持續向市場推案。