〈花蓮強震〉遠傳搶進災區 台灣大減免受災戶1年國內帳單金額

花蓮地區昨日深夜發生規模 6.0 強震，造成當地大樓傾斜、倒塌等嚴重災情，電信業今 (7) 日紛紛啟動關懷專案，遠傳 (4904-TW) 攜手子公司共同啟動五大關懷，且協助救災及後續重建；台灣大 (3045-TW) 宣布，房屋全毀或半毀的受災戶，可申請減免 1 年月租費、國內語音通話、上網等費用。

遠傳指出，今日凌晨第一時間搶進災區，投入 46 名人力，加派行動基地車，協助通訊恢復及救災關懷，目前花蓮地區因提供充足備援電力，用戶權益並無影響。

遠傳表示，這次地震共造成遠傳花蓮地區 19 個基地台因停電受到影響，市區基地台都備有發電機與備援電力，同時可透過附近基地台互相備援，因此市區收訊未受影響。少數幾個基地台位位於坍方路段，待道路搶通後，工程人員將在第一時間進入維運。

因東台灣地震重創花蓮地區，遠傳及其子公司德誼數位、遠時數位科技即時啟動五大關懷服務，希望協助災民後續重建，在遠傳門市成立關懷服務站，不限遠傳用戶，都可免費使用；受災戶手機 / 平板等行動裝置受損，至花蓮門市，即日起至 2 月 28 日，維修費 5 折優惠及指定充電器 5 折優惠。

遠傳針對花蓮受災戶提供帳單暫緩催收 3 天 (2/7-2/10)、帳單延繳、月租費減免等作業，凡受災區客戶進線都將彈性處理帳務問題。其中月租費減免部分，針對花蓮市災區公園路 36 號 (統帥飯店)、國盛六街 2、4 號 (白金雙星大樓)、國盛六街 41 號 (吾居吾宿大樓)、商校街 2 號 (雲門翠堤大樓) 等 4 棟倒塌建築物災民，主動減免 3 個月折扣後的語音 + 數據月租費 (不適用新申辦)。此外，針對地震罹難者辦理死亡停機，帳款一律不收取。

台灣大今日緊急啟動「關懷 0206 地震災戶行動」，凡是設籍災區、房屋全毀或半毀、且經各縣市政府核定為受災的台灣大月租型用戶，2/9 起至 4/30，都可申請減免 1 年月租費、國內語音通話、上網等費用。

台灣大指出，花蓮地區對外通訊方面，目前都一切正常，當地僅有零星基地台因停電造成障礙，但周圍基地台都可提供訊號涵蓋，因此，對外通信與網路都無問題。

面對下一波寒流周末將至，台灣大表示，花蓮地區直營和加盟門市，從即日起，提供災民暖暖包禦寒 (各門市提供 100 包)，及緊急聯絡電話向家人報平安，還有免費補 (換) 卡、免費 WiFi、免費充電和飲用水等服務。

台灣之星指出，今日密切關注災後最新動態，且指揮工程人員全面巡查、掌握各地通訊狀況，截至中午，除花蓮秀林鄉地區 (來往天祥、太魯閣主要幹道) 6 個基站因中華電 (2412-TW) 纜線傳輸中斷而受到影響外，花蓮市區的收訊未受影響。

台灣之星表示，已在第一時間啟動關懷機制，在花蓮地區所有直營門市成立關懷服務站，提供最五大便民服務，包含免費撥打緊急電話服務，免費換補卡、快速通關辦理，協助對外連繫溝通，備用手機提供，充電服務及供應茶水等。

遠傳旗下 friDay 購物號召員工、攜手廠商捐贈物資送愛至災區；德誼數位同步啟動關懷機制，iPhone 手機維修費 5 折優惠；另外，遠傳及台灣大、中華電都與中華基督教救助協會啟動簡碼小額捐款，共同號召民眾一起伸出溫暖的手為花蓮震災捐款。

中華電指出，地震發生後，行動通信系統設備均維持正常運作，但少數區域如中橫及蘇花公路沿線因停電或道路坍方導致少數基地台通信受影響，從清晨起即儘速搶修，現僅剩 3 台因停電與坍方仍持續修復中。固網服務機房不受影響，服務一切正常，僅因中橫道路坍塌，造成兩條光纜斷纜，以微波備援，市話服務不受影響，僅有寬頻 202 路及 MOD 296 受影響，目前待路管機關道路搶通後就可進場搶修，並預計在 48 小時內修復。

中華電表示，針對行動用戶受災戶提供 3 個月免收月租費，且暫緩催收帳單 3 個月、及特定方案手機購機折價 1000 元等關懷方案。針對各縣市政府核定的地震受災用戶自 2/7 起，市話、寬頻、MOD(含平台費與各類內容費) 等電信服務所有費用停收並停止帳單催收至受災用戶申請復裝為止；一般受災戶則自障礙中斷開始至修復日止停止收費。

遠傳旗下 friDay 購物號召員工、攜手廠商捐贈物資送愛至災區；德誼數位同步啟動關懷機制，iPhone 手機維修費 5 折優惠；另外，遠傳及台灣大都與中華基督教救助協會啟動簡碼小額捐款，共同號召民眾一起伸出溫暖的手為花蓮震災捐款。