華通進入Q1淡季拚維持80%稼動率 波段跌幅已逾3成

PCB 廠華通 (2313-TW) 去年第 4 季受惠對蘋果 iPhone X 類載板供貨高峰，去年第 4 季營收 169.46 億元，也再寫單季營收新高。不過，隨著進入第 1 季淡季，股價今 (25) 日反映淡季效應，以 35.9 元創近 3 個月來新低價，波段跌幅逾 3 成。

同時，華通股價自波段高點的 52.5 元下跌以來，至今天的股價跌幅已逾 3 成，主要在於市場對於其主要客戶蘋果下單遲緩，恐造成第 1 季營收季減幅擴大，但華通在第 1 季早依客戶端原有訂單調配接單量及產能，首季以「不加班」、員工正常休假為重要營運原則，預計在首季的產能利用維持八成。

華通去年 12 月營收達 57.05 億元，創歷史次高；去第 4 季營收較第 3 季 149.39 億元成長 13.43%，年增 19.21%，也優於法人預期。累計 2017 年營收為 539.64 億元，年增 18.56%。第 1 季對於蘋果訂單的則依原有的訂單量出貨。

華通為蘋果手機板主要供應商，就 iPhone 手機過去推出歷史來看，第 1 季訂單量原較第 4 季下滑，唯一例外機種即為 iPhone 6 推出時，第 1 季訂單數量維持與第 4 季相同的高水準。

華通去年第 3 季營收 149.39 億元，毛利率 17.03%，毛利率季增 4.14 個百分點，年增 4.44 個百分點；稅後純益 13.96 億元，季增 161.88%、年增 195.37%，單季每股稅後純益並達到 1.17 元。華通去年前 3 季營收 370.19 億元，毛利率 14.63%，稅後純益 23.27 億元，每股稅後純益 1.95 元，毛利率年增 2.55 個百分點。