兆豐金和兆豐銀總座今交接 由胡光華、蔡永義接任

兆豐金 (2886-TW) 今 (7) 日舉行交接典禮，由於兆豐金及旗下兆豐銀總經理楊豊彥屆齡退休，金控總座與銀行總座一職，分別由合庫金副總經理胡光華、兆豐銀首席副總蔡永義接任，而胡光華也將以金控總經理兼銀行常董身分，協助銀行及金控跨子公司合作等要務。

兆豐金董事長張兆順表示，兆豐金控新任總經理胡光華，在合庫金從民國 100 年擔任副總至今，金融經歷相當豐富，兆豐金環境艱困，胡光華願意赴任，要感謝合庫金董事長雷仲達借將。

而兆豐銀行新任總經理蔡永義民國 69 年進入兆豐銀前身中國國際商銀 (ICBC) 至今，是兆豐銀行裡最資深的副總，任職期間幫忙兆豐耕耘中國地區，張兆順表示，往後也希望藉助豐富的銀行業務經驗，帶領兆豐銀行持續向前。

胡光華指出，兆豐金 2016 年遭美國裁罰後能浴火重生，相當不簡單，上任後會聚焦在兆豐金控的人才訓練、風險管控、財務運作、手續費收入，以及加強金控間個子公司的綜效整合以及科技創新等。

蔡永義則表示，財富管理是銀行獲利引擎，未來會持續加強財富管理業務，會參考同業和外資作法，他認為，今年是財富管理業務元年，會積極發展財管業務。

現任兆豐金及兆豐銀總經理楊豊彥將屆齡退休，今天在交接典禮上，他也分享接任兆豐總座一職的心路歷程，他提到，民國 68 年進到臺灣銀行工作，之後到了華南銀行，在董事長張兆順邀約下，接著再進到兆豐金擔任總經理一職。

楊豊彥說，本身是宜蘭人，在臺灣銀行宜蘭分行工作 15 年，躲在宜蘭家鄉舒適圈很享受，之後沒想到會陸續到紐約、台北工作，在銀行待了 39 年的時間，原本在華南金總座任內，就有退休的打算，但和張兆順是宜蘭的同鄉及舊識，最後才決定轉任兆豐金總座。

楊豊彥表示，進到兆豐之後，沒想到兆豐遭遇的問題那麼艱難，任職的 1 年 5 個月時間中，一直都有辭退的想法，但在張兆順的鼓勵堅持下來，雖然即將退休離開兆豐，不過這段逆境，是他人生最精彩的時刻。

他也分享，在兆豐金控任職期間，最挑戰的一件事情，就是檢視組織，並在美國重罰事件後，陸續成立海外管理處、國內管理處及洗錢防制中心，在提升洗錢防制文化過程中，還要兼顧業務發展，去年兆豐金也繳出獲利 266 億元的成績單，或許這就是所謂的「打斷手骨反而勇」，楊豊彥說，退休後會持續關注兆豐金動態。