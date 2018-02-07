【港股午評】半日升不足400點 有點不是味兒

今日港股已出現大反彈，投資者們應該心滿意足。世事又豈會令人如此如意？本來今早日本股市勁升逾600點，而港股升幅更一度超過800點。可是內地股市高開低走，頓時拖累港股表現，結果大市半日升幅不足400點。在午後大市應會保持升勢，會否擴大？要視乎內地股市是否可以回升，否則今日投資者難以開派對大肆慶祝一番。

恆生指數中午收市報30981點，升386點；國企指數中午收市報12801點，升115點，成交額為1180.51億元。

今日大市出現反彈不令人意外，所以多隻成份股均錄得不俗升勢，不論是股王騰訊控股(00700-HK)，又或是內銀﹑內險及兩大重磅金融股匯豐控股(00005-HK)，以及香港交易所(00388-HK)，今日均成為投資者吸納對象。不過令人感到美中不足之處，在於騰訊股價無法企穩在430元以上。

手機設備股今日表現突出，瑞聲科技(02018-HK)半日勁升逾5%。手機設備股早前不時受到負面消息影響，今早出現反彈，是否可以持續？難說，投資者不宜過份進取。

內房股今日亦隨大市出現反彈，其中中國恆大(03333-HK)半日勁升4.6%，與該公司在1月份銷售理想有關。可是碧桂園(02007-HK)及融創中國(01918-HK)均處於弱勢，碧桂園更逆市下跌。看來投資者對個別內房股戒心不低。

至於醫藥股及消費股均有升幅，若成功撈底後，是否要在午後獲利？請投資者自行判斷。

2018年2月7日中午12時36分

文﹕張偉倫

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