SUMCO將提升矽晶圓價格20% 環球晶圓跟進 個人電腦主要零件將漲價

全球最大的矽晶圓生產商之一 SUMCO 宣布今年將調升 12 吋矽晶圓產品價格後，台灣的環球晶圓亦將跟進，此舉將導致 CPU、GPU、DRAM 與快閃記憶體的生產成本和價格上升，但在全球挖礦熱潮帶動下，需求還是大於供應。

去年 11 月，韓媒《ETNEWS》報導日商 SUMCO 將在 2018 年調升 12 吋矽晶圓價格 20%，並在 2019 年會再次調升價格，執行長 Hashimoto Mayuki 向媒體承認此消息。SUMCO 負責全球約 60% 的矽晶圓供應。

而帶動矽晶圓價格上漲的主因為 12 吋 300 毫米的矽晶圓短缺，此規格的矽晶圓主要用於製造處理器、顯卡以及記憶體 (RAM)。SUMCO 預估，至 2020 年時，全球的晶圓需求將增長至每月 660 萬片。

SUMCO 於 6 日公佈 2017 年全年財報，在矽晶圓需求高於供應情況下，以及 12 吋矽晶圓產品價格上揚，合併淨銷售達 2606.27 億日元，較去年同期成長 23.3%，合併營業收入為 420.85 億日元，大幅增漲 199.6%。

SUMCO 股價日線走勢圖

台灣廠商環球晶圓的董事長徐秀蘭本週向股東表示，公司將在今年調升矽晶圓價格 20%，2 月 7 日股價一度漲至 433 元。

但矽晶圓價格的上升，對於喜歡自行組裝電腦的玩家，可能是項壞消息，因為加密貨幣的挖礦需求，GPU 的價格已上漲不少，但以現況來看，價格估計會持續攀升。