股市動盪該投資黃金嗎？分析師：長期看多 但近期價格恐承壓

周二隨著美股回彈，全球股市穩步止血，也讓黃金價格又見回落。不過分析師認為，市場的動盪為黃金做了最佳的宣傳，在全球股市出現崩盤危機時，黃金能提供多元化的投資選擇。

據《Kitco News》報導，盛寶銀行 (SAXO Bank) 大宗商品策略師 Ole Hansen 表示，過去一周債市與股市動盪，黃金交易相對平靜。不過最近幾個月，因股債已漲太多而買進黃金的投資人，獲得不錯的報酬，至少相對其他的資產類別，它的表現更為出色。

不過，Hansen 認為，黃金近期可能面對一些拋售壓力，特別是美元如果因超賣而出現反彈，將不利於金價。

4 月份黃金期貨最新報價近 1337 美元，與此同時，美元指數在接近一周高點的 90 附近。Hansen 表示，在當前規避風險的情緒下，可能會提振美元，而拖累黃金價格。

由技術圖形上看，金價似乎也已做出頭部與肩部形態。Hansen 指出，如果金價跌破 1328 美元的支撐價格，下一個支撐會在其下 40 美元，即 1288 美元。

Blue Line Futures 總裁 Bill Baruch 則說，他維持長期看多黃金的立場，但無論股市如何，也不宜盲目追高金價。

Baruch 強調，即使股市下挫，黃金仍可能受害，因為投資人可能因被追繳保證金，而賣出各類資產。現在的情況是多頭部位過於擁擠，因此黃金價格上漲空間有限，他表示，若黃金價格跌至每盎司 1325 美元時，他會重新進場。