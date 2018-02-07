【異動股】石藥集團(01093-HK)新藥獲認定 盤前升7.06%

石藥集團(01093-HK)繼前兩日下跌後，今早盤前升7.06%，報16.98港元。

該公司昨晚公布，集團開發的抗體藥物偶聯藥物「DP303c」獲得美國食品藥品監督管理局頒發就治療胃癌包括胃食管結合部腫瘤的孤兒藥資格認定。

DP303c是由一個對HER2有高度選擇性的抗體和一個細胞毒素偶聯而成，是治療HER2陽性胃癌的新型靶向藥物。在接種人胃癌NCI-N87細胞的小鼠模型和HER2表達的SK-BR-3細胞株中，DP303c都表現了很好的抗胃癌作用。因此，公司相信DP303c可以進一步提高胃癌的治療有效率，減少副作用及延長病人的生存期。

公告稱，抗體藥物偶聯藥物DP303c由集團自主研發，具有獨立知識産權，并在美國及中國等多個國家申請了多項專利。孤兒藥資格認定最重要的意義是能得到美國藥監局更多的指導，有機會與美國藥監局進行廣泛的溝通，有的情況下還可以減免部分臨床試驗，加快産品上市的速度。而且，孤兒藥在美國可享有7年市場獨占權及最多可達研發費用50%的稅務減免。集團現正全速推進該産品在中美的臨床研究。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)