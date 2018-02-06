觸控雙雄1月營收雙雙下滑 GIS連3衰、月減3成

今年上半年蘋果供應鏈營運看淡，觸控雙雄淡季效應開始出現，GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (6) 日公布 1 月自結合併營收 93.02 億元，月減 30.01%，年增 71.77%，單月營收連 3 降； TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)1 月自結合併營收 95.65 億元，月減 16.3%，年增 25.5%。



業成合計去年第 4 季合併營收 462.07 億元，季增 7.4%，年增 55.98%，累計去年全年合併營收為 1308.16 億元，年增 64.84%；累計去年前 3 季營業利益 66.33 億元，稅後純益 49.46 億元，每股純益 15.51 元；法人推估第 4 季毛利率約 13%，每股純益約 7-8 元，去年可望獲利超過 2 個股本。

業成二度祭出庫藏股，自 1 月 30 日起至 3 月 29 日為止，買回自家股票 3000 張，執行價格區 153-301 元；受今年上半年蘋果供應鏈營運看淡的影響，法人推估業成首季營收季減恐逾 40%，第 2 季更淡。

宸鴻去年稅後純益 24 億元，每股純益 6.63 元，擺脫連續 2 年虧損；預期今年營運先蹲後跳，首季營收季減約 35-40%，單季營收約 205-210 億元，營業利益率損平，單季力拚小幅獲利，全年營收不會太差，但受同業價格競爭影響，獲利要維持去年水準則有相當的挑戰性。