新城發展控股(01030-HK)1月合約銷售額為102.84億元

新城發展控股(01030-HK)公布，于2018年1月，集團實現合約銷售金額約人民币 102.84億元，合約銷售面積約98.25萬平方米。

公司子公司通過挂牌方式取得陝西省漢中市編号為20113203号地塊。該地塊位于漢中市漢台區北關街道辦事處湯房村，出讓面積為75,844.54平方米，規劃用途為商業、住宅用地，容積率為商業用地≤2.6、住宅用地≤3.5。公司需支付土地價款約人民币1.71億元。

公司子公司通過挂牌方式取得陝西省延安市編号為C4-20、C4-21及E1-12-01号地塊。其中：C4-20号地塊位于延安市延安新區，東至沈括路，南至金明大街，西至長徵南路，北至長徵南路，出讓面積為87,826.00平方米，規劃用途為住宅用地，容積率為>1.0且≤1.5;C4-21号地塊位于延安市延安新區，東至長徵南路，南至膚施大道，西至尹家溝連接線，北至體育運動公園，出讓面積為89,131.00平方米，規劃用途為住宅用地，容積率為>1.0且≤1.35;E1-12-01号地塊位于延安市延安新區，東至規劃商業用地，南至軒轅大道，西至子長路，北至嘉興大街，出讓面積為59,413.00平方米，規劃用途為商業用地，容積率為≤2.3。公司共需支付土地價款人民币53,927.00萬元。

公司子公司通過挂牌方式取得江蘇省淮安市編号為淮國土(新)挂2017第3号地塊。該地塊位于淮安市枚臯路北側、承恩大道西側，出讓面積為213,886.10平方米，規劃用途為商業、住宅用地，容積率為>1.0且≤2.0。公司需支付土地價款人民币120,000.00萬元。

公司子公司通過挂牌方式取得山東省青島膠州市編号為2017-17-1号地塊。該地塊位于膠州市株洲路西側、規劃路北側，出讓面積為23,977.00平方米，規劃用途為住宅用地，容積率為>1.0且≤1.35。公司需支付土地價款人民币3,167.21萬元。

公司子公司通過挂牌方式取得四川省成都市仁壽縣編号為2017-92号地塊。該地塊位于仁壽縣興盛鎮五星社區，出讓面積為33,489.00平方米，規劃用途為住宅兼容商業用地，容積率為≥1.5且≤2.2。公司需支付土地價款人民币13,500.00萬元。

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