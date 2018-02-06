受美國“股災”影響 歐股周二開盤全線大跌

歐洲股市周二開盤下跌，歐洲斯托克600指數低開1.6%，開盤不到5分鍾，歐洲Stoxx 600指數跌幅擴大至2.8%，為2016年6月來最大跌幅，并觸及2017年8月來新低。英國富時100指數低開3.5%，法國CAC40指數低開1.48%，德國DAX指數低開0.76%。

美國當地時間2月5日，美股再遭血洗大幅下挫，道指一度暴跌近1600點，創曆史最大單日下跌數字，收盤跌幅高達4.6%。标普500指數抹去今年的漲幅。據市場數據統計，美股單日蒸發逾1萬億美元市值，美股市值跌至大約29萬億美元。

周一美股暴跌是上周五美國下跌的延續。上周五，美國勞工部公布的1月份非農就業報告表現靓麗，特别是薪資增速遠超預期，靓麗的非農數據暗示着美聯儲將堅持加息計劃。受此影響，道指創2016年6月來最大單日跌幅。标普500、納指跌約2%。美債收益率飙升。

受隔夜美股暴跌拖累，亞太股市周二慘遭血洗，債券收益率繼續下跌。日經225指數一度暴跌逾1500點，跌幅6.89%。

滬深兩市周二也以暴跌收盤。上證綜指下跌116.85點，跌幅3.35%，報3370.65點。深證成指下跌458.64點，跌幅4.23%，報10377.61點。創業板指下跌90.15點，跌幅5.34%，報1598.12點。

此外，中國台灣加權指數跌5.6%，澳大利亞股指跌3.45%，韓國綜指跌2.55%，新加坡、印度股指跌超3%，泰國、馬來西亞、印尼股指跌超2%。

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