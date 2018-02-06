【港股解碼】上任首日道指即跌千六點 鮑威爾要放鴿？

美國股市在當地時間週一尾市時段，突然出現雪崩式暴挫近1600點，尾市時跌幅略為收窄至多於1100點。經過了當地時間週一跌市後，已將道指今年升幅悉數蒸發。鮑威爾在當地時間週一才上任為聯儲局主席，成為全球最具權力的央行行長，美股暴跌，簡直就是「贈慶」。不知道包括鮑威爾等美國財金官員，對今次美股大瀉又有何對策。為何美股暴跌？目前外界亦未有明確答案，惟導致美股大跌，其中原因包括美國十年期國債孳息率迫近2.9厘，觸發投資者拋售風險較高的資產，這亦解釋了為何反投資者恐慌情緒的VIX指數急升115%至37.32，顯示美股投資者對市況抱持極度驚慌的態度。

國會不願提高國債上限 累道指曾跌逾千點

過去道瓊斯指數亦曾錄得逾千點跌幅，當中包括在2011年8月，及2010年5月。前者與美國國會就是否提高國債上限的商討陷入僵局，導致標準普爾決定將美國政府主權評級由原來的AAA，下調一級至AA+。標普的舉動可以說是史無前例，並且震撼了整個投資市場，結果道瓊斯指數錄得逾千點跌幅。至於在2010年5月道指大跌，與當日有投資者作出錯盤交易有關，觸發道指出現閃崩式下跌逾千點。不過投資者已即時就錯盤交易作出行動，在市場上即時平倉，結果即日收復了絕大部份失地。當然在往後一段時間，道指累計跌幅逾千點，當日閃崩是否有投資者進行試盤，經過了逾6年時間仍無明確指出試盤的這假設是不正確。

對上兩次道指錄得逾千點跌幅，有一個明確的觸發點。可是今次道指創下歷來最大點數跌幅，卻並無明確原因，既無消息傳出金融市場出現亂象，除了美國國債孳息率曾力迫2.9厘外，實在並無發現其他能夠觸發大市暴挫的原因。這種大跌市，是否反映出美國股市的大牛市已見頂，開始一輪較長時間的跌浪？若今次美股出現大跌市為一輪較長的跌浪，何時會完結呢？

今次跌市會在短期內收復？

手上並無手晶球，絕不可能作出預測。可是這種無以名狀的跌市，往往會出現至少兩種情況，第一種情況是股市會陷入一個漫長兼反復的跌市，這種投資環境將投資者意志完全消磨，屆時股市才會出現反彈。另一種情況則是投資者相信跌勢已完結，於是股市在短期內出現強勁反彈之餘，展開新一輪升浪。從目前情況而言出現哪一個情況機會較大？以目前市況來看仍難以預測，至少等待今日歐美兩地股市走勢，才可以定奪，畢竟道指期貨大跌逾800點，難以想像美股在當地時間週二可以出現反彈。

不過對於市場人士而言，道指下挫兼引發全球市場出現同股災，未嘗不是一件好事。鮑威爾接任聯儲局主席便遭逢全球股市出現股災，促使聯儲局考慮加息時，會採取較審慎應度。美國十年期債券已回落至2.7厘以下，反映出資金重新流入債市，亦反映投資者期望當局能採取較緩慢的加息步伐。鮑威爾會否因為資本市場波動，而調整了加息步伐？或者在短期內發表鴿派言論，值得投資者留意。

作者：張偉倫

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