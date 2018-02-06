今晚美股仍凶多吉少？你需要拿好這本熔斷指南

摘要：上周五和本周一美股均大跌，其中道指分別暴跌 666 點和 1175 點，目前美國三大股指期貨仍處於下跌趨勢中，道指期貨跌超 600 點，周二美股仍然凶多吉少。如果跌幅達到 7%、13% 或 20%，將觸發美股相應的熔斷機制。

事實證明，這個周末美股過得不太好，拖着更加疲憊身體在周一開啟了暴跌加速模式。

在市場一片「哀嚎」聲中，目前美國三大股指盤後時段的交易仍然沒有扭轉跌勢的跡象，因此，投資者可能需要及時複習一下美股熔斷機制的規則。

美國證監會 SEC 規定，指數較前一日收盤的跌幅達到三個檔位即觸發相應的市場熔斷，分別是跌 7%、13% 和 20%。

其中，如果市場在當地時間下午 3:25 觸及 7% 或 13% 兩個檔位，都會立即導致市場熔斷暫停交易 15 分鐘；若時間已經過了 3:25，則不觸發熔斷。

此外，市場在當天交易中任何時間點下跌幅度達到 20% 的檔位，則當天交易全部暫停，交易員們就可以下班了。

截至周一美股收盤，標普 500 指數跌 4.10%，創 2011 年 8 月來最大單日跌幅，報 2648.99 點。道瓊斯跌 1175.28 點，跌幅 4.61%，創 2011 年 8 月最大單日跌幅，報 24345.68 點。那斯達克跌 3.78%，報 6967.53 點。

以上述點位為標準，我們整理出了周二美股開盤後觸發熔斷的點位表：

周一道瓊斯指數一度跌去 1600 點，創下了史上最大盤中下跌點數。雖然歷史上每次導致出現暴跌之後，多數情況下都會在隨後的一個交易日或一周之內有所回升（詳情參見華爾街見聞文章 每當道指暴跌 接下來會發生什麼？ ）但從目前盤後市場的情況來看，今晚美股也不太可能回過神來。

截至發稿前，美國三大股指期貨均處於較大幅度下跌狀態：

『新聞來源／華爾街見聞』