〈台股暴跌〉金融股重挫4% 國泰金跌近6%最慘 回測50元大關

美股連日暴跌，台股最深狂瀉逾 580 點，金融股也難逃跌勢，今 (6) 日股價一片臉綠，早盤整體金融股重挫 4%，其中國泰金 (2882-TW) 一度回測 50 元大關、跌近 6% 最慘，富邦金 (2881-TW)、開發金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)、台新金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW) 新光金 (2888-TW) 等跌幅均超過 4%。

周一 (5) 日美股道瓊工業指數暴跌，盤中一度跌近 1600 點，創史上最大單日跌點，今日亞洲股市受到影響重挫，東京股市日經指數開盤跌近 5% 跌逾 1000 點，台股也難倖免，開盤重挫逾 350 點後，一度下跌逾 580 點。

今日台股盤面一片綠油油，金融股部分，整體跌幅 3.97%，其中國泰金最慘，國泰金控去 (2017) 年稅後盈餘 567.7 億元，EPS 達 4.48 元，整體稅後獲利絕對數字更是奪下金控獲利王，加上接軌 IFRS 9，淨值展望可期。儘管昨天外資仍買超國泰金 1108 張，但是今天台股崩跌之際，國泰金成為金融股重災區，最低一度回測 50 元大關；也拖累金融股無一倖免，富邦金跌幅雖然不及國泰金，但是率先跌破 50 元整數關卡。

整體看來，分析師認為，目前國際股市氣氛不佳，投資人應待台股量縮止穩才是介入良機。至於金融股部分，法人表示，受惠美國升息循環啟動等利多下，仍樂觀看待金融股後市表現。