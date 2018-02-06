攻教育、設計市場 震旦集團代理全球首台全彩紙張3D印表機

權威調研機構 IDC 最新報告指出，預估今年全球 3D 列印市場規模將逼近 120 億美元、年增 20%，2021 年將逼近 200 億美元，其中教育應用市場規模達 10 億美元，震旦 (2373-TW) 集團代理全球首台「Mcor ARKe 桌上型紙張全彩 3D 印表機」，已協助師大附中、虎尾科技大學和育達科技大學等導入最新 3D 列印解決方案，預計可快速搶佔兩岸教育及設計市場商機。

震旦行指出，台灣教育部國教署順應數位潮流，2015 年啟動「3D 列印普及培育計畫」，加上為推動 2019 年課綱，至今已經投入超過 4.5 億元推廣自造教育與科技中心。

震旦行表示，集團為搶占自造教育商機，去年起聯合集團旗下 3 家 OA 事業體震旦、互盛、金儀共 150 個服務據點，就近提供全台大專院校、高中職與國中小服務，提供更多元應用。

；此次引進「Mcor ARKe 桌上型紙張全彩 3D 印表機」以紙張作為列印材料，具備低耗材成本的優勢，協助學生和設計師實現自己的創意靈感；不僅可以將 3D 列印運用在基礎教具製作上，更可強化學生在科學、科技、工程、藝術和數學領域的學習效率。

震旦行表示，為服務更廣大的教育和設計需求，代理全球首台「Mcor ARKe 桌上型紙張全彩 3D 印表機」，目前已協助包含師大附中、虎尾科技大學和育達科技大學等學校導入最新 Mcor ARKe 桌上型 3D 列印解決方案，。

震旦集團將持續提供專業的 3D 軟硬服務和技術諮詢，目前已協助各大專院校、政府機關 - 印刷工業技術研究中心使用，除被廣泛應用在一般教育輔具和教材的製作上，更結合教育部的自造者教育計畫，未來將積極拓展 3D 列印教育資源並發展扎實的 3D 教育學程，以培育台灣設計製造的頂尖人才為目標。

震旦行去年第 4 季稅後純益 7.24 億元，年增 125%，每股純益 2.88 元；累計全年稅後純益 18.08 億，年增 45%，每股純益 6.65 元，都創歷史新高紀錄。

震旦行看好兩岸 3D 列印市場發展，專注開發各產業 3D 列印解決方案，在中國大陸積極與政府合作，建置 3D 列印中心，在機器與耗材銷售上，都取得佳績。

在台灣積極發展 3D 醫療，旗下長陽生醫引進 Mimics 3D 列印醫療設計課程訓練，成為全台首家提供課程訓練、專業認證及軟硬體三合一服務的廠商；去年底更進駐南科路竹廠，今年起正式投產 3D 列印隱形牙套，可望挹注營收。