〈台股暴跌〉今年漲點全吐光 宜避開11檔高融資股不要接刀子

台股今 (6) 日隨美股暴跌，早盤最深打到 10366 點，崩跌 580 點，不但摜破半年線，今年漲點全吐光，更一度回測年線，分析師表示，多殺多最兇的集中在高融資使用率個股，短線不要搶短貿近，宜慎防融資追繳令齊發及斷頭賣壓。

台股去年封關收在 10642 點，台股短短 2 天，就把今年以來的漲點全部吞噬。台股急殺破底，也讓融資殺得措手不及，引爆融資戶因維持率不足自行斷頭或慘遭到追繳。

檢視台股從 2 月 1 日 11212 高點以來，加權指數跌幅近 7%，但融資水位從 1764 億元降到昨天 1749 億元，減肥幅度遠不及大盤跌幅，顯示籌碼凌亂。

短線宜避開高融資個股，尤其融資使用率超過 70% 個股，包括：悠克 (6131-TW)、友旺 (2444-TW)、正道 (1506-TW)、群益臺灣加權反 1(00686R-TW)、川飛 (1516-TW)、同開 (3018-TW)、富邦 NASDAQ 反 1(00671R-TW)、上曜 (1316-TW)、淳安 (6283-TW)、FH 香港正 2(00650L-TW)、興泰 (1235-TW) 等 11 檔，在一片殺聲中，恐誘發多殺多賣壓。

整體來說，昨天台股大跌之際，進場承接的投資人，等於接到掉下來的刀子，散戶受傷慘重，融資餘額連減，內資自行了斷，外資也不捧場，台股今天盤中重摔 500 點，10500 點摜破，短線先看去年 12 月逐出的底部 10400 點、年線 10380 點附近，如果再跌破，恐將引爆另一波多殺多賣壓。