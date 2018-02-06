〈台股暴跌〉狂瀉逾500點 蘇建榮：國安基金目前不會進場

美股連日暴跌，台股早盤一度狂瀉逾 500 點，國安基金執行秘書、財政部次長蘇建榮今 (6) 日表示，國安基金進場有非常嚴謹的條件，目前觀察條件都還沒成就，國安基金仍不會進場，但強調會密切關注國內外金融市場情勢。

周一 (5) 日美股道瓊工業指數暴跌 1175 點，今日亞洲股市受到影響重挫，東京股市日經指數開盤跌近 5% 跌逾 1000 點，台股也難倖免，開盤重挫逾 350 點後，一度下跌逾 500 點，對此，蘇建榮表示，美股大跌主要受到就業數據優於預期，市場擔憂通膨來臨，不過整體來看，美國經濟體質不錯。

至於台股部分，蘇建榮表示，目前觀察國安基金進場條件都還沒成就，國安基金仍不會進場。他強調，台灣經濟情況、整體基本面都還算不錯，會持續關注股市短期的震盪。

根據《國安基金條例》，若因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定疑慮時，才可在委員會決議下動用可運用資金進行護盤。

蘇建榮說，國安基金進場要件，是國內外重大事件，影響到民眾信心，導致資本市場或金融市場失序，且經過委員會決定，才能執行安定市場的任務，不是要進場就進場，這部分要請社會大眾了解。