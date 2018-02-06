分析員﹕港股將大幅低開 料考驗31000點

美國股市暴挫，道瓊斯指數曾挫近1600點，為歷來最大點數跌幅，並拖累港股在美預託證券(ADR)紛紛低收，若按ADR走勢，預料今日港股有機會跌逾千點。市場人士相信，大市或會考驗31000點。

道指收市報24345點，跌1175點或4.6%，標準普爾指數收市報2649點，跌113點或4.1%，納斯達克指數失守7000點，收市報6968點，跌273點或3.8%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7335點，跌108點或1.5%，德國DAX指數收市報12687點，跌98點或0.8%，法國CAC指數收市報5286點，跌79點或1.5%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛低收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報80.67元，較本港收市價低2.6%，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報78元，較本港收市價低2.4%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.96元，較本港收市價低3.4%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.52元，較本港收市價低3.6%，在場外交易的騰訊控股(00700-HK)ADR折合收市報422.29元，較本港收市價低4.2%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市將會大幅低開，並有機會考驗31000點。

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