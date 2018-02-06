阿里關聯方、文投控股78億元戰略入股萬達電影(002739-CN)

2月5日，萬達集團官網宣布，阿里巴巴、文投控股(600715-CN)與萬達集團簽訂戰略投資協議，前兩者以51.96元/股收購萬達集團持有的萬達電影12.77%的股份。其中，阿里巴巴出資46.8億元，文投控股出資31.2億元，分別成為萬達電影(002739-CN)第二、第三大股東。萬達集團仍為萬達電影控股股東，持股比例變為48.09%。

據公告，萬達電影5.11%股權被轉讓給文投控股出資設立的有限合夥或信托制基金，萬達電影7.66%股權被轉讓給杭州臻希投資管理有限公司(簡稱“臻希投資”)，臻希投資的關聯方為阿里巴巴。

對於本次合作，萬達集團方面表示，轉讓萬達電影的股份主要是為公司引進具有戰略價值的股東，並非單純回籠資金，相信兩家戰略投資者與萬達電影之間的互補效應，會對萬達電影長期利好。

阿里巴巴方面表示，萬達電影擁有布局廣泛的影院網絡及豐富的影院運營經驗，雙方將在電影發行、影片投資、在線票務平台、廣告、衍生品推廣銷售等方面開展全面合作，包括將“互相開放未來擬主控投拍的影片片單”、“優先參投對方主控投拍的電影” 、“開展宣發合作”等。

文投控股方面表示，萬達電影在影院終端具有較強的連鎖規模和管理優勢，雙方將在院線加盟、電影映前廣告、影片投資、影院設備管理運維、線下實景娛樂、產業股權投資等業務方面開展全面合作。具體來看，雙方將“同意文投控股旗下所有影院加盟萬達院線”、“促成雙方關聯方相互開放未來擬主控投拍的境內外影片片單”、“共同開發優質IP內容，植入文化類主題的線下實景娛樂項目並參與運營管理”等。

公開資料顯示，萬達電影(A股上市)擁有中國規模最大的電影院線，已形成電影放映、發行、廣告、時光網平台、遊戲等業務板塊，2017年營業收入約132億元，會員數量突破1億;擁有直營影院516家，4571塊銀幕，約占全國電影票房市場14%的份額。

阿里巴巴旗下擁有阿里巴巴文化娛樂集團，包括阿里影業、優酷、UC、阿里音樂、阿里文學、阿里遊戲、大麥網等業務板塊，其中阿里影業是以互聯網為核心驅動，擁有內容生產制作、互聯網宣傳發行、IP授權及綜合運營、院線票務管理及數據服務的全產業鏈娛樂平台，其旗下淘票票是國內最大的在線票務平台之一。

文投控股為A股上市公司，其控股股東文投集團為國資背景，是首都文化創意產業核心投融資平台，文投集團目前擁有耀萊影城、懷柔影視基地、環球影城等影視項目。

來源：中國證券網

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