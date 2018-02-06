瀋陽公用發展股份(00747-HK)就物流項目注資達成補充協議

瀋陽公用發展股份(00747-HK)公布，根據注資協議，深圳沈璽作為新投資者應向眾德物流注資總額1.55億元(人民幣.下同)，其中500萬元將注入註冊資本，而1.5億元將注入作為眾德物流的資本公積。於本公告日期，深圳沈璽已向眾德物流注資1.5億元，而餘下500萬元尚未支付。由於深圳合輝煌發展及深圳新邦投資所持有並質押予銀行的眾德物流股權尚未解除，故有關以深圳沈璽名義持有的眾德物流股份的工商變更登記尚未完成。

於2018年2月5日，注資協議的所有訂約方與眾德物流訂立補充協議，以就注資協議的若干條款及條件作出下列補充：深圳合輝煌發展、深圳新邦投資及眾德物流將加快有關以深圳沈璽名義持有的眾德物流股份的工商變更登記程序，且有關工商變更登記須於2018年9月30日前完成；補充協議的所有訂約方同意，於2018年9月30日前工商變更登記程序之前，深圳沈璽有權將已支付予眾德物流的金額為1.5億元的增資款轉換為該項目相等價的物業。

深圳合輝煌發展、深圳新邦投資及眾德物流保證深圳沈璽擁有優先於該項目內選擇物業位置的權利。轉換執行時，深圳沈璽有權參考當時物業市場價值及獨立估值師估計的估值以釐定物業的面積及價格。

眾德物流為根據中國法律成立的有限公司。其主要業務為國內物流、貨運代理、倉儲及分銷服務。眾德物流主要資產現時包括位於深圳市龍崗區橫崗街道總建築面積約236,518.85平方米的一幅土地的土地使用權。於注資完成前，眾德物流由深圳新邦投資及深圳合輝煌發展分別擁有70%及30%的股權。

眾德物流目前正從事於該土地上建設的綜合物流園區開發項目，該項目將會發展為一個綜合且多功能的物流園區，提供全面的綜合物流服務及倉儲設施和服務。將予建設的主要建築物包括倉庫、辦公大樓、食堂、宿舍及地下室。該項目已於2013年動工，而預定竣工時間為2019年12月31日前，預計物流園區將於2020年6月開始營運。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)