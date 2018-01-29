大立光重回4000元之上 帶動二線光學股強漲

股王大立光 (3008-TW) 先前受到外資調降今年第 1 季預測等因素的影響，股價下探至近 1 年來的低檔區，一度失守 3800 元關卡，上周五開始反彈，今 (29) 日延續漲勢，早盤開高走高收復 4000 元，一度拉升至 4035 元，且帶動二線光學股強漲，尤其是亞光 (3019-TW) 在今年營運看旺題材下表現更是搶眼，股價一度逼近漲停。

大立光去年營收 531.28 億元，年增 10%，毛利率 69.38%，年增 2.77 個百分點，稅後純益為 259.77 億元，年增 14.27%，每股純益 193.66 元；執行長林恩平日前在法說會中透露，今年 1 月營收將較去年 12 月下滑， 2 月還會比 1 月下滑，今年前 2 月業績不排除比去年同期的 72.24 億元衰退。

另外，外資陸續預估蘋果 iPhone X 銷售已提前達到高峰，摩根大通也率先調降大立光首季預測，都造成市場的擔憂，大立光股價先前一度下探到 3800 元關卡之下，下滑到 3725 元，近日來則出現反彈，今日為大盤領攻指標，一度拉升到 4035 元，盤中上漲 110 元，漲幅 2.96%。

大立光強漲，帶動蘋概股及二線光學股的漲勢，尤以亞光表現最強勢，早盤以 117 元開高後一路拉升到 126.5 元，逼近漲停 127.5 元，盤中漲幅 8.19%；亞光近期股價連續往上推升，從 95 元一路急漲。

亞光去年營收 187 億元，稅前盈餘 11.25 億元，稅後純益 6.19 億元，每股純益 2.21 元，董事長賴以仁看好今年的營運，新開發模造 G＋P(玻璃加塑膠) 鏡頭目前已在送樣中，最快第 3 季出貨給中國手機客戶，今年主要成長動能包括掃地機器人、光通訊、車載鏡頭等的應用，預期營運表現可望優於去年。

二線光學股今日也是強勢指標，除了亞光之外，玉晶光 (3406-TW) 也是開高走高，盤中漲幅 1.64%，先進光 (3362-TW) 表現較震盪，股價一度拉升到 39.75 元，但也曾小幅翻黑，盤中力守紅盤，小漲 0.12%。