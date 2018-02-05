〈東森打國際盃〉新零售版圖首度跨進中國 再推短視頻影音購物

東森集團 (2614-TW) 總裁王令麟今 (5) 日指出，台灣零售市場「池塘小」，必須要靠多元化的通路來拚成長，今年將要跨進中國電商市場力拚銷售版圖國際化，東森秉持的原則是，只要是消費者會用的消費工具都要去發展─shopping everywhere。

東森購物目前最大的營收占比為電視購物，其次是網購，王令麟說，今年已準備好要做中國跨境市場，透過 Wechat 微商將東森自有的保健商品銷售至中國，「這是今年購物成長最大的重點之一」。

另一方面，東森購物將上 OTT 平台進行 2-3 分鐘的短視頻影音購物服務，目前已和遠傳電信簽約，接著也將和中華電信合作。

在這二大業績動能的推升下，王令麟樂觀預期，今年電視購物將可成長 10%，若加上 OTT 影音，可望成長 16%。

東森絕不會放棄電視購物 還會擴大投資

王令麟強調，由於是電視購物起家絕對不會放棄這塊版圖，今年光節目改造就要斥資約 5000 萬元，包括調整燈光、音效，甚至連購物專家的話術都要更有梗，才能吸引更多年輕客群。

他舉例，日前銷售日本和牛和日本皇家醬油，發現消費者有 60% 是新客群，顯示消費者求新求變的需求。

不過，東森購物未來在電視購物的規劃上「比較不會再做大節目，而是將更活潑的節目內容做成短影音導到手機上」，王令麟高度看好手機影音購物的成長動能。

王令麟指出，去年連百貨業者成長多半都是靠餐飲，台灣零售市場池塘小但有太多業者加入競爭，因此，必須透過更多元化的工具來維持成長力道。

另一方面，除了發展雲端，也要更加強在地化面對面會員的服務，「在地化才能吸引消費者的眼球」。

王令麟也直言，觀察到競爭對手網家 (8044-TW) 市值腰斬再腰斬，不過，這樣的狀況不會在東森集團發生，「因為東森有做各種銷售管道分散，投資項目處分的時機點也會做好最好的安排」。

就整體環境來看，王令麟認為台灣現在的經濟很悶、外熱內冷，不過，身為企業沒有悲觀的權利，他也提醒，現在各大企業都透過雲端在做跨業的經營，若是一個企業只有單一商品就有危機。