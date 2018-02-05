海天能源由創業板轉往香港聯交所主板上市

隨著能源供給側結構性改革持續推進和一帶一路能源國際合作廣泛開展，中國能源生產和消費革命不斷深化，能源清潔化進程進一步加快，其中對水電資源的開發利用也在穩步進行中。在有利的政策環境下，處於水力資源豐富地區的水電站運營公司也步入快速發展渠道。海天能源國際有限公司（以下簡稱「海天能源」或「公司」，香港主板股份代號：1659）是其中之一。



成功由創業板轉往主板上市



海天能源 2012 年 7 月 6 日於創業板上市，並於 2018 年 2 月 5 日，正式由創業板轉往香港聯交所主板交易。公司股份代號為 1659。







於 2018 年 2 月 2 日，海天能源 9,136,000,000 股已發行股份以創業板股份代號 8261 在創業板完成最後一日交易。同時，公司已申請批准因可能根據購股權計劃授出購股權獲行使而可發行的 800,000,000 股股份，透過由創業板轉往主板上市之方式于主板上市及買賣。2 月 5 日上午九時開始，公司股份以股份代號 1659 於聯交所主板進行買賣。轉板上市後，公司股份的中英文簡稱、每手買賣單位、股份的交易貨幣及公司的股份過戶登記處均維持不變。







受惠水電等綠能利好政策 未來冀取得更大進步



海天能源自成立以來積極投身中國可再生綠能產業，從事自行開發或經營及管理收購的中國中小型水電站業務，力爭成為中國水電行業發展的領先者。截至 2017 年 9 月 30 日，海天能源已在福建省擁有兩條總長度達 190 公里的 110 千伏的輸電線路及 10 個水電站，應佔總裝機容量達到 85.47 兆瓦。







海天能源此次成功轉主板上市，將大大提升其公眾形象、股票交易量、潛在投資者的認可度，有利於公司未來增長及業務發展。香港股市是近年來全球最受矚目、最活躍的焦點市場之一，資本市場的強勁推動力，不僅有利於公司尋找具有發展前景及升值潛力的中小水電站收購項目，同時將進一步提升海天能源作? 區域內快速發展水電運營商在國際市場上的影響力。







海天能源主席兼執行董事林楊先生表示：「成功轉往主板上市是公司的新里程碑，我們未來定將有更大發展。憑藉中國有利國家政策? 水電行業帶來的廣闊市場，以及公司積累之資源，公司將繼續透過優化本身項目的運營及管理水平，促進新收購項目營運及管理進程，加速收購步伐，積極整合能源及資源? 業鏈。本公司對於發展前景持有十足信心。」







據國家統計局數據，僅在「十二五」期間，中國新增水電投產裝機容量為 1.348 萬千瓦，年均增長率達到 8.1%。與此同時，中國還與 80 多個國家建立了水電規劃、建設和投資的長期合作關係，助力中國水電行業的發展。進入「十三五」後，國家能源局發行的《水電發展十三五規劃》提出，全國新開工常規水電和抽水蓄能電站各需達到 6,000 萬千瓦左右，新增投? 水電 6,000 萬千瓦，2020 年水電總裝機容量達到 3.8 億千瓦，開發程度 67%，2025 年達到 4.7 億千瓦左右，開發程度超過 80%。除西藏外，中國水電基本開發完畢，未來中國水電能源利用將迎來黃金期。海天能源搭乘行業東風，同時背靠國際資本市場，未來發展可期。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』