【異動股】水泥建材板塊繼續走強 西部建設(002302-CN)漲超9%

午後，水泥建材板塊繼續走強，截止發稿，西部建設(002302-CN)漲9.73%報16.24元，天山股份(000877-CN)漲4.30%報11.17元，萬年青(000789-CN)漲3.88%報12.03元，上峰水泥(000672-CN)漲3.49%報13.36元，*st青松(600425-CN)、祁連山(600720-CN)、亞泰集團(600881-CN)等股紛紛漲近3%，甯夏建材(600449-CN)、華新水泥(600801-CN)等漲逾2%。

消息上，根據國家統計局數據顯示，根據國家統計局數據顯示，2017年，水泥行業實現收入9149億元，同比增長17.89%，利潤總額877億元，同比增長94.41%。利潤總額已經位居曆史利潤第二位，僅次于2011年曆史最高點。

水泥行業經營的大幅改善，在上市公司業績上也有所體現。截至昨日，有24家水泥行業上市公司已披露年報業績預告，21家公司年報業績預喜，占比近九成。在水泥行業年報業績整體十分搶眼的背景下，板塊也成為在大盤調整後，主力資金重點低吸的領域之一。上周五，滬指結束了四連跌，出現企穩迹象，上漲0.44%，水泥板塊整體漲幅達到3.39%，位居漲幅榜前列，在2017年年報正處披露期的時間窗口下，業績浪行情明顯。

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