【異動股】銀行股午後持續走強 中信銀行(601998-CN)漲超8%

午後，銀行板塊持續走強;截止發稿，中信銀行(601998-CN)漲8.49%報8.05元，甯波銀行(002142-CN)漲7.32%報21.55元，光大銀行(-CN)漲5.34%報4.91元，杭州銀行(600926-CN)、貴陽銀行(601997-CN)漲超4%，中國銀行(601988-CN)、農業銀行(601288-CN)、南京銀行(601009-CN)、江蘇銀行(600919-CN)、吳江銀行(603323-CN)等股漲超3%。

海通證券最新研報認為，年初躁動行情結束，短期市場進入回調休整期。參考曆史，躁動行情的漲跌跟基本面關系不大，更多源于短期信息對情緒的擾動。2018年銀行替代2017年白酒成為市場回調時的避風港，源于盈利估值匹配度更優，機構配置需求更強，尤其是A股納入MSCI帶來的外資配置。調整期蟄伏等待，中期保持樂觀，趨勢性機會需等到3-4月盈利增長确認和監管政策落地。上半年偏價值，金融性價比最高。

進入2月份，春季行情仍會繼續演繹，三大核心邏輯，一是經過四季度的調整;二是支撐春季行情的兩個核心邏輯依然存在，即銀行一季度信貸投放規模大以及經濟數據空窗期;三是臨時準備金動用以及定向降準將陸續改善市場流動性。

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