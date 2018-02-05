〈逆勢走紅焦點股〉售廠利益將入帳 凱美帶動二線被動廠抗跌

鋁質電容廠凱美 (5317-TW) 去年出售深圳杰美康股權，由於可望認列高達 6.9 億元人民幣的售廠利益，並已陸續入帳，成為凱美今 (5) 天股價抗跌動能，盤中一度亮燈漲停，也帶動智寶 (2375-TW)、光頡 (3624-TW)、興勤 (2428-TW)、九豪 (6127-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 等二線被動元件廠相對抗跌。
至於固態電容廠鈺邦 (6449-TW) 則是有投信法人認養，買盤推升尾盤亮燈漲停。
國巨 (2327-TW) 集團旗下電容廠凱美 (5317-TW) 宣布將處分中國子公司杰美康電子 (深圳)100% 股權給深圳中君泰資產管理公司，交易總金額人民幣 7.1 億元 (約新台幣 31.5 億元)，估計處分利益人民幣 6.88 億元 (約新台幣 30.5 億元)，預計將貢獻每股約 22.6 元。
凱美表示，公司決定將深圳產線遷移到華南地區，因此基於發揮經營效益及活化資產的目的，故處分中國子公司杰美康電子 (深圳)100% 股權給深圳中君泰資產管理公司。
凱美表示，交易款項將分 2 期認列，第 1 期為 25% 綜合價款計人民幣 1 億 7750 萬元，第 2 期 (尾款) 為 75% 綜合價款計人民幣 5 億 3250 萬元，將於杰美康電子 (深圳) 有限公司完成工商變更後完成支付。