喜康-KY逾90%股東願續持股赴國外掛牌 美港為首選

生物相似藥廠喜康 - KY(6540-TW) 表示，根據公司與股東連繫後統計，有超過 90% 的股東願意繼續持有股票，再到國外掛牌，目前初步的海外掛牌計畫，將是以美國跟香港為主要掛牌市場選項。

喜康 - KY 已獲櫃買中心核准終止股票櫃檯買賣，預計 2 月 17 日起正式終止興櫃交易，因此公司將在 2 月 17 日起至 4 月 7 日，以每股 63 元價格收購市面上流通的股票。喜康 - KY 在去年 12 月 8 日由董事會決議，將撤銷興櫃登錄，並轉往其他市場上市籌資。

喜康 - KY 表示，公司最近期經會計師簽證或核閱合併財務報告每股淨值為 18.54 元；最近一季自結數每股淨值為 15.64 元；2017 年 12 月 8 日董事會決議日前三十個營業日股票成交均價簡單算術平均數為每股 48.73 元；2018 年 2 月 1 日股東會決議日前三十個營業日股票成交均價簡單算術平均數為每股 62.48 元。

喜康 - KY 目前 JHL1101(Rituximab biosimilar) 產品正於歐洲進行用於重度類風濕性關節炎病人之臨床一期試驗。在 2018 年，除了現有的 JHL1101(Rituximab biosimilar) 產品將在中國大陸進行用於非霍奇金氏淋巴瘤病人的臨床一期及臨床三期試驗外，公司計畫在歐洲同時推進 JHL1922 囊性纖維化症治療抗體的臨床一期試驗及臨床三期、抑制大腸癌腫瘤血管新生抗體 JHL1149 CMC 的臨床一期試驗，以及乳癌治療抗體 JHL1188 CMC 的臨床一期試驗。