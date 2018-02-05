日本政府預計2月中下旬提交日銀正副總裁人選，黑田連任機率高

【財訊快報／陳孟朔】路透報導，消息人士透露，日本政府最早可能在 2 月中旬至月底向國會提交下一任日本央行 (日銀) 總裁和副總裁的提名，雖然現任總裁黑田東彥獲得連任的機率不小。消息人士表示，現任日銀總裁黑田東彥再度獲提名的可能性很大，因為首相安倍晉三最近讚揚他在促進經濟增長方面的舉措。黑田東彥的任期將在 4 月屆滿。



不過，消息人士表示，目前一切都還沒定案。儘管許多市場人士押注黑田東彥將獲得連任，但有人認為其他候選人也有機會，比如安倍晉三的前任顧問本田悅朗，他對這個職位表達感興趣之意。



黑田東彥和兩名副總裁 -- 專職央行官員中曾宏和曾在學術界工作的岩田規久男，將分別在 4 月 8 日和 3 月 19 日任期屆滿。日銀正副總裁的提名需要日本參眾兩院的一致通過才能有效。政府通常會分兩輪提交各職位的提名。



消息人士表示，被提名人選可能進入第二輪，但在第一輪結果獲批前將不會提交給國會；對第一輪的批准可能要等到 2 月中期。



他們表示，這意味著政府要到本月晚些時候或甚至 3 月初才會向國會提交日銀總裁和副總裁的提名人選。



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