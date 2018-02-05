耐久財訂單增加，美國去年12月工廠訂單較前月增1.7%，連5紅

【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，受耐久財訂單提振，美國 2017 年 12 月份美國工廠訂單連續五個月上揚。美國商務部上週五公布的數據顯示，美國 12 月工廠訂單較前月增長 1.7%，高於經濟專家預期的增長 1.5%，為連續第 5 個月上揚。前月數據從初報的增長 1.3%，上修為增長 1.7%。2017 年美國全年工廠訂單增長 6.0%。



12 月美國工廠訂單數據優於預期，主要受益於耐久財訂單的增加。美國 12 月耐久財訂單終值為增長 2.8%，略低於初值的增長 2.9%。



反映企業投資的核心資本品的扣除飛機非國防類資本耐久財 12 月訂單出現下跌，跌幅超預期，為 2016 年 9 月以來最大跌幅。12 月美國扣除飛機非國防類資本耐久財終值較前月下跌 0.6%，初值為下跌 0.3%。



此外，美國 12 月扣除運輸設備項目後的耐久財訂單終值較前月上揚 0.7%，初值為上揚 0.6%。美國 12 月扣除運輸的工廠訂單較卻上揚 0.7%，前值由初報的上揚 0.8%，修正為上揚 1.1%。



在 GDP 報告中用來衡量商業設備支出的核心資本財出貨量，12 月終值上漲 0.4%，低於初值的 0.6%。有分析稱，受益於新稅改，去年美國商業支出猛增，導致年底有所放緩。



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