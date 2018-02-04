江南布衣(03306-HK)擬修訂受限制股份計劃并發行1500萬股獎勵股份

江南布衣(03306-HK)公布，公司于2014年5月16日批準及采納的受限制股份計劃。于2018年2月3日，為使更多高級管理層及僱員從受限制股份計劃中得益，公司董事會已議決修訂根據受限制股份計劃所授出的受限制股份總數(不包括根據受限制股份計劃規則已失效或注銷的受限制股份)的數目上限，由公司每股面值0.01港元的1200萬股股份修訂為4000萬股股份。

于2018年2月3日，董事會已議決根據由股東于2017年10月20的股東周年大會授出的一般授權向受限制股份代名人以每股面值0.01港元配發及發行1500萬股新股份(獎勵股份)，以根據受限制股份計劃向24名受限制股份獲選人士授予獎勵。受限制股份代名人將代替2017年參與者持有該等獎勵股份，于董事會各自于受限制股份授予函中指定的所有歸屬條件均獲達成後，該等股份將轉讓予相關2017年參與者。受限制股份代名人認購獎勵股份將由下列2017年參與者將支付的授出價格總額15萬港元撥付。

根據2017年一般授權，董事可配發及發行的股份數目上限為1.0375億股股份。除本公告披露獎勵股份配發外，于本公告日期，并無根據2017年一般授權配發或發行新股份。公司將發行及配發予受限制股份代名人獎勵股份數目相當于公司于本公告日期已發行股本約2.89%;及經配發該等獎勵股份擴大的公司已發行股本約2.81%。

此外，該公司董事會宣布，于2018年2月3日，已根據受限制股份計劃向2017年參與者授出相當于1500萬股股份的受限制股份，受限制股份支付每股相關股份0.01港元，及為行使受限制股份支付每股相關股份8.70港元。2017年參與者為集團的高級管理層及╱或僱員，且彼等概無為公司的董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等的聯系人。

緊随向2017年參與者授出相當于1500萬股相關股份的受限制股份後，相當于合共25,509,701股股份的受限制股份已授出、尚未行使并由受限制股份代名人持有，及61,299股股份由受限制股份代名人持有，以供日後授出受限制股份。公司自發行獎勵股份及2017年參與者悉數行使受限制股份將籌集的資金分别為15萬港元及約1.305萬港元。公司有意將該等所得款項用于一般企業用途。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)