腰斬還不夠！這兩位經濟學家認為比特幣只值20美元

摘要：這兩位經濟學家通過計算得出這一結論，他們同時也表示，比特幣要值現在這麼多也不是完全沒有可能，但要有兩大前提。

數位貨幣連日暴跌，當前比特幣在多個平台的報價已不到 8000 美元，較歷史高點跌去 60%。而在部分經濟學家看來，即便這樣，比特幣價格和實際價值相比還是太貴。

倫敦政治經濟學院經濟學家 Richard Jackman 以及 Toscafund 資產管理公司經濟學家 Savvas Savouri 在發表於英國《金融時報》的聯名文章中認為，比特幣只值 20 美元。他們的邏輯是：

比特幣的供應在達到數量限制之前，只會緩慢增長，目前比特幣總量為 1500 萬左右。

比特幣作為支付手段每個月的交易額為 1 億美元，一年就是 12 億美元。

如果比特幣和普通的貨幣一樣，那麼每一枚比特幣每年將四次用於交易之中。這也意味著，每年比特幣作為支付手段的交易總量是 6000 萬次，而交易總額是 12 億美元，算下來每一枚比特幣的價值就是 20 美元。

對於比特幣未來是否有可能真正的值現在這麼多，他們認為也不是沒有可能，但前提是，比特幣作為支付手段使用的頻率要增加 1000 倍。他們稱：

這當然也是有可能的，比特幣目前只占交易的很微小的一部分。但是，如果（比特幣交易頻率）要實現這麼大的增長，就要求其技術帶來無與倫比的低成本優勢，同時還不能受到任何競品的衝擊。

和他們這種分析不同的是，被稱為「末日博士」的紐約大學經濟學家魯比尼更加悲觀。他在彭博電視的採訪中表示，比特幣是人類歷史上最大的泡沫，是「所有泡沫之母」，目前終於崩盤了。

魯比尼不僅批判比特幣，對區塊鏈技術也持懷疑目光。他認為，「區塊鏈技術已經存在 10 年了，唯一的應用就是數位貨幣，這是一個騙局。」

『新聞來源／華爾街見聞』