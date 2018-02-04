道指跌300點 美債殖利率走高 區塊鏈概念股普跌

摘要：道指低開逾 200 點，失守 26000 點關口，蘋果低開 1.2%，谷歌跌開逾 5%，亞馬遜漲近 7%，美國非農就業向好，美元指數走高，10 年期美債殖利率漲至 2.84%，刷新 2014 年 4 月以來最高。

美股三大指數周五集體低開，即將獲得本周五個交易日內的第四次下跌，也將扭轉此前連漲四周的趨勢，歐美主要市場的股債本周均遭拋售

道指低開 204.88 點，跌幅 0.78%，報 25981.83 點，也跌破了 26000 點關口。標普 500 指數低開 17.64 點，跌幅 0.63%，報 2804.34 點，能源和科技板塊領跌。那斯達克綜合指數低開 40.49 點，跌幅 0.55%，報 7345.37 點。

在開盤 40 分鐘後，道指跌超 300 點，標普 500 和納指跌幅均擴大至逾 1%。標普大盤跌破了 2800 點關口， 本周累跌超 2%，或創 2016 年 9 月以來（即美國總統大選之前）的最差單周表現。恐慌指數 VIX 漲破 15 關口，為去年 8 月下旬以來首次。

美國科技股盤初普遍重挫，谷歌母公司 Alphabet 盤初跌 4.6%、AMD 跌 3.3%、英偉達跌 2%、蘋果跌 1.2%、美光科技和高通均跌 1%、微軟跌 0.8%、英特爾跌 0.5%。不過亞馬遜漲 7.2%、奈飛漲 1.4%、Facebook 漲 0.5%、特斯拉漲 0.3%。

蘋果股價隨後跌近 2.4%，股價不足 164 美元，創三個月來盤中新低，主要由於去年第四季 iPhone X 銷售和今年第一季營收指引不及預期。谷歌母公司 Alphabet 也將跌幅擴大至近 6%，周四盤後公布的財報不佳，計入美國稅改帶來的一次性損失 99 億美元，則季度凈虧損 30.2 億美元。亞馬遜股價接近 1263 美元，再創盤中新高，得益於去年第四季的單季利潤首次突破 10 億美元。

伴隨比特幣一度跌破 8000 美元關口，為去年 11 月中旬以來首次，在美上市的區塊鏈概念股也普跌。區塊鏈中概股迅雷跌 3%、蘭亭集勢跌 2%、人人公司跌 1.3%、中網載線跌 0.8%、寺庫跌 0.4%。國外概念股柯達盤初跌 5.2%、LongFin 跌 3.8%、Riot Blockchain 跌 2.6%、Overstock.com 跌 1.5%、Accenture 跌 0.5%。與區塊鏈相關的 ETF BLOK 跌 1.9%、BLCN 跌 1.3%，但 LBCC 漲 3.3%。

美元指數漲 0.8%，交投於 89.35 的 1 月底以來最高，也是 10 周以來的最大單日漲幅。10 年期美債殖利率交投於 2.852%，刷新 2014 年初以來最高；30 年期美債殖利率漲至 3.079%，是去年 3 月以來最高，也維持在去年 5 月後首次突破的 3% 關口上方。

伴隨美元走高，美油 WTI 期貨跌破 65 美元，日內下跌 0.97 美元或 1.5%，刷新日低至 64.83 美元 / 桶，但仍維持 2015 年以來高位。布蘭特原油期貨跌幅擴大至 2%，刷新日低至 68.10 美元 / 桶。不過現貨黃金跌超 1%，交投不足 1330 美元 / 盎司，創 1 月 22 日以來最低。

（持續更新中）

『新聞來源／華爾街見聞』