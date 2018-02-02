困境中的德銀：營收降至七年新低 股價日內大跌6%

摘要：德意志銀行周五發布的財報顯示，2017 年全年凈虧損 4.97 億歐元，連續第三年出現虧損。其中，第四季業績中包括與美國遞延稅資產估值調整相關的約 14 億歐元一次性開支。

連續三年虧損，深陷泥沼的德銀仍然沒能走出困境。

這一回造成其賬面凈虧損的「罪魁禍首」是川普稅改。

德意志銀行周五發布的財報顯示，2017 年全年凈虧損 4.97 億歐元，雖然這一數字較 2016 年已經縮小近一半，但連續第三年出現虧損的事實仍無法改變。然而，第第四季業績中包括與美國遞延稅資產估值調整相關的約 14 億歐元一次性開支。若不把這項開支計算在內，德銀 2017 年可實現凈利潤約 9 億歐元。

財報還顯示，2017 年第第四季，德銀凈虧損從上年同期的 18.9 億歐元擴大至 21.9 億歐元，營收下降 19% 至 57 億歐元，創下七年以來新低。

除了美國稅改帶來的衝擊之外，市場環境更具有挑戰性、投行業務收入大幅下滑也是德銀財報不及預期的主要因素。

財報公布後，德銀股價跳水 6%，創下去年 11 月以來最低水平：

面對不太好看的財報，德銀 CEO 也承擔着巨大的壓力，上任不到三年，投資者開始懷疑是否需要繼續給他更多時間來扭轉德銀的困局。他在聲明中表示，「我們相信，德銀在實現增長的道路上堅定的前行，要在成本和風險可持續的基礎上實現更高的回報。」

德銀在財報中預計，2018 年銀行營運成本將達到 230 億歐元，這比此前 220 億歐元的目標高了 10 億歐元。

過去幾年中，德銀接連遭遇監管層的巨額罰款和各種操縱市場的訴訟指控，不得不通過大幅裁員、暫停股息發放、延遲支付工資、出售風險資產的方式來維持營運、緩衝資本壓力。

『新聞來源／華爾街見聞』