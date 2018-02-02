通膨緩步向上 資金料不會快速收縮 台股今年不易見到大漲大跌

日盛上選基金經理人陳奕豪今 (2) 日表示，整體全球景氣緩步走升，資金流向動態是未來走勢關鍵，2018 年看來，通膨是緩步往上，但不至於出現泡沫急升，升息步伐不致過快，因此，資金不至於出現快速收縮的現象，反映到台股，今年不易見到指數大漲或太大回檔。

台股近期陷入震盪，市場觀望農曆年前行情，陳奕豪表示，需要觀察產業需求面是否出現空窗期，另外漲價題材能否延續至年後，要看年前廠商備貨態勢。此外，美元指數與美國 10 年期公債殖利率變化，也是後市要追蹤的兩項重點指標。

就產業面來看，陳奕豪指出，因區塊鏈或 AI、汽車電子化與電動車、工業自動化的趨勢正旺，讓半導體用量大幅成長，預料 AI 將引領未來科技電子重要趨勢，但是對上游半導體影響較小。

陳奕豪進一步表示，2018 年智慧型手機正式進入高原期，高階手機銷售疲乏將使許多相關供應鏈公司業績難有過去高成長動能，尤其對中下游零組件與整機公司影響最大。

陳奕豪認為，今年科技電子股將會是好壞交雜的一年，越純的新科技與技術的公司業績動能將十分強勁。

選股方面，陳奕豪分析，長線看好 AI、汽車電子化 ADAS、電動車與工業自動化的電子趨勢，預期產值受惠最大的在半導體，從矽晶圓、晶圓代工到 IDM 整合元件廠還有封測等；此外，通膨概念與穩健成長的傳產類股也可同步留意。