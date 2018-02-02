總統：台灣市場最有活力

蔡總統今天 (2 號) 上午在府內接見國際半導體產業協會全球總裁暨執行長(馬諾哈)，蔡總統表示，台灣已經成為世界最有活力的市場之一，政府會繼續努力，讓台灣成為全球最佳的投資地點。

總統表示，去年 9 月她與 (馬諾哈) 總裁在總統府見面時，就提到 4T(Free trade、talent、tax 及 technology investment)對半導體產業的影響，在過去一段時間，台灣政府確實就是朝著提昇 4T 的方向在努力，並且達成了一些成果，例如通過「外國專業人才延攬及僱用法」，讓外國人才可以在台灣享有更好的生活和工作環境；在稅改方案中，未分配盈餘稅率從 10% 降到 5%，鼓勵企業把盈餘用於創新，此外，政府也持續強化產業發展所需的基礎建設，積極擴展對外貿易關係『現在，台灣是公認全世界最有活力的市場之一，前幾週「日本經濟新聞」公布的調查就特別指出，台灣 PMI 指數達到多年來的新高，超越日本、韓國及新加坡等國家...... 台積電、日月光、華邦電子、ASML 及美光等重要的半導體企業，也都相繼加碼投資臺灣。我相信，這些重要的投資會讓台灣國內的景氣及國際競爭力延續下去......』

總統說，政府會繼續努力，讓台灣成為全球最佳投資地點，她希望未來可以有更多國際半導體業者，來台灣成立研發中心或生產基地。