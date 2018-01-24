牧德去年賺回逾1個股本 擬配發10元現金股息

印刷電路板 AOI 設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (24) 日董事會通過去年財報，稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元，同時，董事會也決議去年股利配發 10 元現金，將提交 5 月 29 日股東會決議。

以牧德科技董事會決議的 10 元股利配發案而言，其股利配發為 92.08%，以今天的收盤價計算，現金殖利率為 3%。

法人看好，牧德 2017 年確定賺回一個股本後，預估 2018 年牧德每股純益將達 14 元。牧德股價今天收盤以 333 元創新高，較昨日上漲 15 元式 4.72%，成交量為 2249 張。

牧德科技之前所射「3 箭」發酵，除受惠 3 箭之一軟性印刷電路板 (FPC) 的自動光學檢測 (AOI) 設備出貨暢旺，第二箭是半導體 AOI 設備，第三箭傳統印刷電路板 (Rigid PCB) 的智能 4.0 相關 AOI，推升去年營收連 7 月創新高，今天公布的去年全年營收 14.21 億元，年增 74.47%，毛利率 64.02%，稅後純益 4.63 億元，創新高，年增 1.32 倍，每股純益 10.86 元。

牧德去年第 4 季營收 5.22 億元也創新高紀錄，季增 41.13%，年增 1.06 倍。牧德在第 4 季設備業傳統淡季中營收再創新高，也打破營收在第 4 季將下滑的魔咒。牧德第 4 季毛利率推升到 68.56%，季增 8.67 個百分點，年增 9.56 個百分點，單季稅後純益 1.96 億元，季增 70.52%，年增 1.68 倍，單季每股純益為為 4.6 元。

牧德去年以來力拚 PCB 軟硬板 AOI 自動化檢測新機交貨，生產線爆滿，加上第 4 季還有新產品開始交貨，譜出 5.22 億元的單季歷史新高紀錄，同時將力拚來自中國大陸 PCB 訂單，預期至 2018 年第 1 季出貨量都將不錯，可望改變過往來每年第 1、4 季業績清淡表現。而新產品全掃描尺寸量測機將在 3 月上市。

同時，看好陸資 PCB 廠今年起的擴廠商機，牧德積極布局。牧德預估，陸資 PCB 廠在硬板生產自動化 4.0 設備及其他設備商機大，該公司將以較現有設備低 20% 的價格，加入市場競爭，但即使產品價格差異化，仍將維持現有的毛利率水準不變。