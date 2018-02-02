1月房企公司債融資持續升溫 海外融資創新高

在境内融資渠道收緊時期，越來越多房企尋求境外發行公司債。同策研究院發布的最新數據顯示，1月，受監測的40家典型上市房企融資金額總體穩定，債權融資中，公司債融資總額位居第一，為242.38億元，連續四月環比增加，融資總額占比達38.04%，融資總額為2017年8月以來的峰值。其中，僅有35億元公司債為境内發行，境内發行公司債融資渠道依然收緊。

數據顯示，1月，同策研究院監測的40家典型上市房企完成融資金額折合人民币共計637.12億元，環比2017年12月的697.23億元減少8.62%。融資總額自10月融資谷底，11月12月融資回溫上升後，今年1月份小幅回落，總體來說處于一個穩定的狀態。其中，債權融資額為543.95億元，占房企融資總量的85.38%，占比較去年12月下降5個百分點;股權融資占總融資金額比重為14.62%，占比較去年12月增長5個百分點。

在債權融資中，公司債融資總額位居第一，總額較去年12月大幅增加189.90%;境内信托貸款融資總額達92.5億元，環比下降43.55%，位居第二。中期票據融資總額61.66億元，位居第三，而去年12月無中期票據發行。其他債權貸款排在第四位，融資總額為61.51億元，環比大幅減少65.69%。銀行貸款位居第五，融資額為55.60億元，環比大幅減少66.91%;委托貸款、海外銀團貸款依次位列其後。

值得注意的是，債權融資方面，公司債融資總額為242.38億元，連續四月環比增加，融資總額占比達38.04%，融資總額為2017年8月以來的峰值。其中，僅有35億元公司債為境内發行，境内發行公司債融資渠道依然收緊。

整體看，1月份海外融資總額折合人民币347.87億元，相比去年12月份的230.61億元大幅增加。外币融資總額自去年9月份以來持續增加，在1月外币融資總量已超過人民币融資金額，外币融資絕對值及占比為去年9月以來最高的月份。

同策研究院研究員敖毓旻指出，1月房企境内融資渠道仍相對保持收緊，尋求境外融資趨勢繼續上升。發行公司債是大部分房企融資的主要方式之一，1月一共有7家監測房企發行了公司債。尤其是在境内渠道收緊的時期，越來越多房企尋求境外發行公司債。

來源：證券時報網

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