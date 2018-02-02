〈顧立雄開講〉數位貨幣興起 對全球金融市場產生不小衝擊

金管會主委顧立雄今 (2) 日日上午出席「數位貨幣之金融影響與政策因應」研討會，致詞時提到，近期數位貨幣的興起，對全球金融市場產生不小的衝擊，各國在面對數位貨幣的發展及挑戰，因應方式有所不同。

顧立雄進一步指出，最近有兩則相關新聞受到關注，包括日本數位貨幣交易平台「Coincheck」被駭，損失約 580 億日圓。另一個是韓國發布規範，對數位貨幣實施實名交易制。

顧立雄強調，政府在鼓勵金融創新的同時，也必須注意金融資安、洗錢防制、犯罪防制，及消費者保護等課題。

顧立雄認為，金融科技為金融產業發展帶來新的機會，同時也帶來新的監理挑戰，各國監理機關多以積極的態度來面對，了解創新科技與服務的特質，辨識機會及風險，再訂定適當的監理政策。

顧立雄表示，金管會面對金融科技也是一樣，對於金融科技的監管政策，是在兼顧創新性、公平性、消費者權益保護、資訊安全等面向，衡平發展，建構一個對金融科技友善、良性互動的法規環境。

此外，針對數位貨幣背後的區塊鏈技術，顧立雄表示，為了整合產業資源，並發展共通的金融區塊鏈服務，財金公司也已邀集金融機構成立「金融區塊鏈研究暨應用發展委員會」進行相關討論及實作。

顧立雄表示，國外已有成功將區塊鏈技術導入金融業運用實例，國內亦有多家金融機構正積極進行區塊鏈技術的自發性研究，或與學校合作研究，目前已有銀行將區塊鏈技術運用於提供自行客戶收款與支付服務。

顧立雄強調，銀行在兼顧個人資料保護、資訊安全控管及消費者權益保護的前提下，發展區塊鏈技術，金管會樂見其成。