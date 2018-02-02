壹傳媒(00282-HK)停牌 傳港台《壹週刊》賣盤告吹

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壹傳媒(00282-HK)今早停牌，該公司指暫不悉原因。不過，市場人士相信，停牌是與今日香港與台灣有媒體報道，直指港台《壹週刊》賣盤恐告吹。 報道指，壹傳媒創辦人黎智英再次出任非執行主席及《蘋果日報》社長張劍虹接任行政總裁均於昨天生效，集團執行董事周達權昨天亦向全體員工發內部公告，稱原本擬出售的壹週刊廣告仍是集團的全資附屬公司，又指所有歸屬《壹週刊》的知識產權，包括相片、稿件、影片及其衍生的所有資產，全屬集團所有，任何未獲授權的使用、轉發及下載，均屬違法，集團將保留可追究的權利，而《壹週刊》將維持雜誌發行，直至另行通知。 根據壹傳媒去年9月發出的交易通函資料，集團計劃出售的包括壹傳媒出版及壹週刊廣告兩公司的全部已發行股本及業務知識產權。 1月3日，壹傳媒公布，黃浩已支付1.48億元作為香港《壹週刊》的代價；但又於上周一(1月22日)公布，黃浩知會該集團由於若干滙款事宜，款項未能電滙至壹傳媒指定的銀行賬戶，當日黃浩向傳媒透露，正與壹傳媒商討解決問題，估計需時一個星期左右處理。 然而，一星期過後，壹傳媒未再有就前行政總裁張嘉聲主導的賣盤交易發正式公告，但高層選擇於黎智英及張劍虹「回歸」首日，就已擾攘多月而仍未完成的交易表明立場，即壹週刊廣告有限公司是壹傳媒集團全資附屬公司。 壹傳媒原計劃出售壹傳媒出版及壹週刊廣告兩公司的全部已發行股本及業務知識產權，但在今次員工通告內，只交代壹週刊廣告有限公司的發展，雖然通告稱《壹週刊》將維持雜誌發行，直至另行通知，但有內部員工直言憂慮《壹週刊》會否繼續出版。 張劍虹接受《信報》詢問時表示，昨天的內部通告只是跟員工重申壹週刊廣告有限公司仍然是壹傳媒集團的全資附屬；交易方面，上周已有通告，適當時候會再通告。另外，本報昨天曾找黃浩回應有關事件，但截稿前未獲回覆。 壹傳媒的出售計劃可謂波折重重，集團去年底公布，將交易分為兩部分完成，香港《壹週刊》交易於1月2日完成，台灣《壹週刊》的交易於2月28日完成，兩周前發生滙款不果的事件，至今仍未解決。 黃浩曾任大股東的《都市日報》日前報道，有台灣投資者擬與黃浩合作發展台灣《壹週刊》。台灣《今周刊》周三則以「收購案終止 黎智英重回第一線」作報道，提及黎智英選擇再次重回「前線」，其中是要協助新任行政總裁張劍虹重建公司文化。 壹傳媒股價昨一度挫近7%，收報0.345元，跌4.17%，距離去年11月高位0.57元，累瀉40%。