【西證國際】盤勢分析



◆ 宏觀焦點

美國股市週四個別發展，蘋果（AAPL.US）第四財季業績創新高，但公司預期第一財季銷售額遜於預期。道瓊斯指數上升 0.1% 至 26,187 點；標準普爾指數下跌 0.1% 至 2,822 點；納斯達克指數下跌 0.3% 至 7,386 點。美國將發佈非農就業報告。

油價週四上升，因調查顯示 OPEC 的減產執行率高。紐約 3 月期油上升 1.7% 至每桶 65.80 美元。金價上升，紐約 4 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,347.9 美元。

香港和內地股市週四下跌。生活用紙股及豬肉股逆市上升；中金國際（2099.HK）預期 2018 年黃金產量按年下降 31.8%，股價下跌 13.1%，拖累黃金股跑輸大市。個股方面，有消息指香格里拉（69.HK）股東折價 5.5%-7.0% 配股，股價下挫 8.3%。恒生指數下跌 0.8% 至 32,642 點，國企指數下跌 0.9% 至 13,434 點，香港股市成交金額減少 12.6% 至 1,545 億港元。上證綜合指數下跌 1.0% 至 3,447 點，滬深兩市成交金額增加 14.2% 至 5,594 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇昨日開始招股的澳能建設（1183.HK）孖展認購獲 2.2 倍超購，而此前的域高國際（1621.HK）及匯聚科技（1729.HK）已分別超額認購超過 33 倍及 144 倍，另有消息指雅生活（3319.HK）國際配售部分獲超額配售。

◇永泰地產（369.HK）宣佈以 28.5 億港元出售灣仔「W Square」，預期將錄得出售收益 10.6 億港元。公司股份將於今天復牌。

◇中國電信（728.HK）、中國聯通（762.HK）及中國移動（941.HK）均公佈，根據三者分別與鐵塔公司於此前簽訂的《商務定價協議》約定作出補充：調整塔類產品定價 1）成本加成率由 15% 調整? 10%；2）基準價格共享折扣由兩家共享優惠 20%、三家共享優惠 30%，調整? 兩家共享優惠 30%、三家共享優惠 40%，錨定租戶額外享受 5% 共享優惠不變；3）調整部分省新建塔類? 品標準建造成本地區調整系數、存量鐵塔折扣比例；4）延長既有共享優惠政策有效期至 2019 年 12 月 31 日，而協議期限為 5 年。該調整將有助該等公司降低未來鐵塔使用費用成本。

◇中興通訊（763.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年營業收入同比增長 7.5% 至 1,088 億元人民幣，而業績扭虧為盈錄得股東應佔溢利 45.5 億元人民幣，大致符合市場預期。主要受惠於 8.3 億美元罰款於 2016 年入賬，而 2017 年無。現價相當於 19.6 倍 2017 年市盈率。此外，公司表示建議非公開發行 A 股之發行價格將不會低於每股 A 股 30.0 元人民幣，較昨天收盤價溢價 7.1%。

◇中國海洋石油（883.HK）發佈 2018 年經營策略，2017 年公司凈產量預計將達到 4.69 億桶油當量（2017 目標為 4.5-4.6 億桶），2018 年公司凈產量目標為 4.7-4.8 億桶油當量，其中中國佔 64%，海外佔 36%，而 2019 及 2020 年目標分別為 4.85 及 5.00 億桶油當量。2018 年公司資本支出預算為 7.0-8.0 億元人民幣（2017 年為 6.0-7.0 億元人民幣）。

◇時代集團（1023.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2018 財年上半年（截止 2017 年 12 月 31 日）股東應佔溢利將同比錄得可觀增長。主要因零售分部收益將按年重大增長、製造業務銷售訂單增加及物業投資分部由於投資物業公平值收益預計錄得分部溢利。

◇同仁堂科技（1666.HK）附屬公司同仁堂國藥（8138.HK）已向聯交所申請由創業板轉往主板上市，建議轉板將不會發行任何新股份。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)

