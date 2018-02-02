•商業的本質正在發生深刻變化，傳統商業是“買賣關係”，現代商業是“服務關係”。商業從交易時代走向服務時代，這是消費升級的必然要求。現代商業體現對人的關注，人不僅需要購買商品，更需滿意的服務。



•大腦的主戰場要從顯意識轉向潛意識。人腦每秒傳遞的信息為11000000比特，其中顯意識每秒傳遞16到50比特，僅佔1%，潛意識要佔99%。從這個意義上講，大腦的主要功能在於潛意識，這是亟待開發的新領域，成為戰略紅利。



•通過對25個最大出口國製造業的成本分析，真正具有製造成本優勢的不在發展中國家。實際上相對成本最小的是美國，這裡的決定因素是勞動生產率和綜合成本，提高勞動生產率，降低綜合成本已成為最重要的成本優勢。



•“數據之戰”已成為新的競爭戰爭，當今世界“三分技術，七分數據，得數據者得天下”。數據的採集能力和數據加工能力構建新的核心競爭力，通過對數據的加工，實現數據的增值，將為經濟和社會發展創造無可估量的全新價值。

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