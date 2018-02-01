〈華碩歲末聯歡〉施崇棠：組織改革後戰鬥意識強 今年是重要一年 營運可再往上

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW) 今(1)日舉行歲末聯歡晚會，大獎一如過往是抽汽車，董事長施崇棠表示，去年第 3、4 季已經比想像好很多，組織改革後將可因應產業更快速的變化，且同仁們戰鬥意識很強，今年除了是華碩重要一年，營運也將可以再往上。

施崇棠表示，新世代生意模式改變，每個企業都要學習將 AI(人工智慧) 用在商業流程，例如現在他常談到的 Connected Service，也會導入大量的 AI 功能，廠商要靠 AI 去進行使用者行為預測，並產出更多厲害服務，要讓客戶隨時與公司連結一起。

施崇棠強調，以前工業革命，是人類體力的延伸，AI 則是人類腦力的延伸，人類不需與 AI 為敵，應該把所有產業思考成將以消費者為中心，每個消費者都有一個智慧天線，與雲端連結得到更多智能，因此產業若不朝此方向走，很快就會被淘汰。

施崇棠強調，很感謝同仁們努力奮鬥，去年下半年表現已比預期想像好很多，在組織調整後，同仁很快就進入狀況，預期將可因應未來產業快速變化，且市場變化將更快，產品與服務都將以消費者為中心，可預期今年將是華碩的重要一年，組織改革後一箭雙鵰，可以因應未來變化。

他表示，改組後所有同仁戰鬥意識都很強，預期今年營運將可以再往上、可以更好，對今年很有信心。

至於手機產品，施崇棠說，未來的 Connected Service 中，手機將是重要的載具，沒有手機就無法與雲端連結，而華碩也認清，中國大陸廠商實力很強，因此華碩還是著重在 Focus(專注) 有信心的市場中，在這些區塊努力，並兼顧奢華眾享的原則。

另外今年手機產品是否會再找代言人，施崇棠則未正面回應。