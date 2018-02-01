深交所：深市主板2017年業績穩中有進 藍籌增長動力強勁

據深交所2月1日消息，截至2018年1月31日，深市主板476家公司中，298家上市公司披露了2017年度業績預告。已進行業績預告的公司中，六成以上業績預增，近五成預計業績實現大幅上升。298家上市公司預計2017年度合計實現歸屬于上市公司股東的淨利潤(以下簡稱淨利潤)1,511.17億元至1,707.01億元，平均實現淨利潤5.07億元至5.73億元，同比增長126%至198%，業績較上年同期大幅增長。298家上市公司中，有195家公司預計業績同比增長，占比65%。其中，136家公司預計業績增幅超過50%，占已披露業績預告公司的近半數。此外，42家公司預計扭虧為盈，39家公司預計虧損，虧損公司數量有所減少。

根據深市主板《股票上市規則》的相關規定，主板公司年度業績出現淨利潤為負、淨利潤比上年同期增長或下降50%以上、實現扭虧為盈等情況時，應當進行業績預告。因此，預計主板2017年度將有九成以上的公司實現盈利，近三成公司業績增長50%以上。若假定未披露業績預告的178家公司2017年度業績與上年同期持平，主板2017年度業績整體增幅將在28%至36%，呈現明顯的高增長態勢。

深市主板披露業績預告的公司中，盈利規模位列前五的公司分别是京東方A、濰柴動力、鞍鋼股份、深康佳A和太鋼不鏽，預計2017年度實現盈利的均值分别為76.5億元、63億元、56.78億元、50.3億元以及46.5億元，預計業績較上年同期增長幅度(以均值計算)分别為306%、158%、251%、5158%以及306%。

從行業情況看，披露業績預告的298家深市主板上市公司分布在18個行業，有17個行業預計2017年度實現盈利，其中制造業公司業績呈現爆發式增長，制造業中的鋼鐵、煤炭、有色等細分行業業績增幅均較高。

從企業性質看，披露業績預告的298家深市主板上市公司中有148家國有上市公司，國有上市公司預計2017年度淨利潤漲幅較大，國企改革取得實效。

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