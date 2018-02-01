【港股解碼】星星地產股價上躥下跳，鬧哪樣？

2018年1月31日，港股市場所屬於地產發展商行業的一支股票即星星地產（01560-HK）突發異動，開盤強悍拉升，一路走高絲毫未有停歇腳步的跡象，股價表現上，伴隨著巨量拔地而起，更是一舉創下階段性新高。留在圖像上光頭光腳的大陽線無疑彰顯了各路資金來勢洶洶的“囂張”氣焰。

股價暴漲36%，竟臨時停牌？

截至1月31日下午2點07分，應星星地產集團要求，彼時臨時暫停交易。截至停牌之時，當日股票上漲幅度為35.56%，與此同時，星星地產創下了2018年單日最大漲幅。關於股價大漲大概率受到公司發佈盈利預喜公告的影響，就在當天，公司亦對截至2017年12月31日止年度未經審核綜合管理賬目及集團目前可得其他資料作出初步評估，相比截至2016年12月31日止年度錄得股東應占溢利，預計2017年年度股東應占溢利同比上漲幅度不小於50%。

受星星地產溢利預計上漲的利好刺激，資金紛紛湧入星星地產，亦或是資金該公司投資價值顯現，不管何種原因，瘋狂湧入的資金無以彰顯著星星地產散發出的“魅力”通過公告不難發現，有關該公司溢利增長，離不開已完成發展專案收入的確認，據悉，該專案為集團發展的工業大廈，名曰：星星中心，通過公告得知，該專案已經確認的收益達714百萬元。另有來自智通財經方面消息，由多個業主持有的大角咀通州街107至111號德利大廈出售全幢物業，作為買家一方的貴能有限公司，出價約1.4億元，而巧合的是，貴能有限公司董事長陳文輝與星星地產主席姓名相同。

複牌大跌，盡顯疲態

不過關於為何臨時停牌的緣由，公司方面未有詳細解釋。星星地產在昨日已發出關於複牌的公告，將於2月1日9點準時複牌，那麼複牌後的股價方面又有哪些動向呢？

星星地產早盤於1.22價位平開，隨即重心下移，一番猛烈的空頭打壓下，股價盡顯疲態。這一漲一跌下，將二級市場中的人性表現的淋漓精緻，據東方財富報導，星星地產臨時停牌亦或受內幕消息影響，在停牌後這一夜，恐怕很多投機資金亦是吃不消，擔心受怕中開盤便倉皇而逃，另一方面，昨日單日漲幅便達到36%，存在獲利空間，逢高結算獲利出逃，總是沒毛病的吧。星星地產今日雖以疲態示人，短期上的股價異動是否能說明該公司就不存在投資價值？非也，星星地產拋開股價，背後究竟表現如何？

星星地產主營業務即為在香港從事高級工業大廈以及商業大廈的物業發展及物業投資，並進行出售或出租。根據仲量聯行報告，按照已經竣工或計畫竣工專案數量計算，星星地產在行業中排名位居第二，按已竣工或計畫竣工物業總面積來看，星星地產位居行業第五。

三大業務支撐，未來增長值得期待

星星地產業務分為三大塊，分別為物業發展、物業投資以及提供物業管理服務。在物業發展方面，截至2017年6月30日，物業發展分部收益約為594百萬港元，相比2016年的12.4百萬港元，同比上漲4690.32%。物業發展分部得巨幅上漲得益於集團在報告期內的兩項竣工專案，即天際中心與星星中心。其中天際中心完成6個停車位的買賣協議，專案款項餘額10.6百萬港元已結算。星星中心已完成確認收益約為594.0百萬港元。值得注意的是，物業發展分部另有三項在建專案，分別為裕豐專案、柴灣角專案以及元朗地盤專案。另有一新發展專案即觀塘地盤專案。在建專案及新發展專案是公司未來值得期待的收益來源之一。

星星地產的物業投資組合主要包括位於香港的商業單位及停車位，關於該分部的總賬面值約為41.1百萬港元，相比2016年的574百萬港元，2017年上半年度明顯大幅減少，究其原因是星星地產將裕豐專案的投資意向有物業投資更改為存貨以及將其匪類為待售物業，並非實質上的面值虧損，而是業務歸屬的變更。

關於物業管理服務的提供方面，星星地產主要為已竣工專案提供管理服務。該業務主要依託於公司已竣工專案，因而受已竣工專案數量影響較大，以2017年上半年已公告的竣工數量上來看，有兩個專案，未來能否有所成長，還要看2018年的專案竣工數量。

對於已經步入進門的2018年，星星地產積極尋求可行發展專案以擴充體量及土地儲備，儘管目前並非為行業龍頭，但成長性值得期待，星星地產的2018，我們且行且看。

■ 作者｜王潤萍

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